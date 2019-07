LIVE Mercato Milan: oggi incontro con Veretout, Praet sempre nel mirino

LIVE Mercato Milan

Chiusa la vicenda Theo Hernandez, il quale oggi completerà le sue visite mediche, ci si torna a concentrare sul centrocampo con i nomi di Veretout e Praet sempre sul taccuino di Boba e Maldini. Per il francese oggi è previsto un incontro con l’entourage per fare il punto della situazione; c’è la concorrenza di Napoli e Roma da battere, con i partenopei in vantaggio per la possibilità di inserire nella trattativa contropartite del calibro di Rog, mentre i giallorossi sembrano aver alzato la proposta economica per il francese. La base d’asta è sempre la stessa, la fiorentina chiede una cifra intorno ai 25 milioni per far partire il proprio gioiello, mentre il centrocampista chiede un contratto da 2,5 milioni a stagione.

Capitolo Praet. Giampaolo è stato chiaro, il regista belga è quello che gli serve per far funzionare il suo schema di gioco e il Milan sembra essere incline a soddisfare le richieste del suo nuovo tecnico, il prezzo del cartellino è di circa 20 milioni, ma bisogna fare attenzione, perché con la Samp di Ferrero non si sa mai. Il Milan non ha intenzione di partecipare ad aste, ma è interessato seriamente al ragazzo. L’ideale sarebbe di acquistarlo in coppia con Andersen, altro pallino del neo tecnico rossonero. Il mercato del Milan è vivo. Continua la missione centrocampo.