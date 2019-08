LIVE Cecchinato-Millman, diretta e risultato in tempo reale Atp Winston Salem 2019: inizio ore 19.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

MARCO CECCHINATO – (14) JOHN MILLMAN, primo incontro sul Court 2 alle ore 19.00 italiane

Secondo turno Atp 250 Winston-Salem (cemento)

Cecchinato affronta Millman nel secondo match dell’Atp Winston-Salem 2019

Il tennista di Palermo (n°67 Atp), dopo aver usufruito del ritiro del kazako Alexander Bublik, sfida nel secondo turno del 250 statunitense l’australiano John Millman (testa di serie n°14, che ha ricevuto un bye all’esordio). Due i precedenti a livello di circuito maggiore e sono stati vinti entrambi dall’azzurro.

Cecchinato ha iniziato il 2019 a Doha, dove ha raggiunto la sua prima semifinale sul cemento (sconfitto dal ceco Tomas Berdych), salvo poi venir eliminato nel secondo turno ad Auckland e nel primo all’Australian Open. Dopo un’altra sconfitta al secondo incontro a Cordoba, il cammino sulla terra battuta sudamericana migliora decisamente ed arriva il primo titolo della stagione a Buenos Aires, dove batte in finale l’argentino Diego Schwartzman.

Nei successivi tornei non raccoglie grandi soddisfazioni: sconfitta all’esordio a Rio de Janeiro, al secondo nel Masters 1000 di Indian Wells ed al terzo in quello di Miami. Inizia poi la stagione “ufficiale” sul rosso e raggiunge il terzo turno nel 1000 di Montecarlo, la semifinale a Monaco di Baviera, due sconfitte all’esordio nel 1000 di Madrid e al Roland Garros, un secondo turno nel 1000 di Roma. Su erba subisce l’eliminazione al primo turno del Queen’s, ad Eastbourne ed anche a Wimbledon. Torna a giocare sul rosso ma perde ancora al primo turno ad Umago, Amburgo e Kitzbühel, per poi proseguire la striscia negativa anche al ritorno sui campi in cemento, nei 1000 di Montréal e Cincinnati.

Cecchinato – Millman: i precedenti

Eastbourne 2018 – Erba – Quarti di finale – CECCHINATO b. Millman 5-7 6-3 6-2

Budapest 2018 – Terra battuta – Finale – CECCHINATO b. Millman 7-5 6-4

Cecchinato – Millman, dove seguire il match

L’incontro non avrà alcuna copertura televisiva.