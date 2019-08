LIVE Giorgi-Wang, diretta e risultato in tempo reale Wta New York 2019: inizio ore 20.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

CAMILA GIORGI – (1) QIANG WANG, terzo incontro sul Victor Kiam Stadium a partire dalle 17.00 italiane (dopo Linette-Siniakova)

Semifinale Wta International New York 2019 (cemento)

Giorgi sfida Wang per l’accesso alla finale del Wta New York 2019

La nativa di Macerata (n°58 del ranking Wta), dopo aver sconfitto la russa Margarita Gasparyan, la tedesca Andrea Petkovic e la francese Alizé Cornet, se la vedrà, nel penultimo atto dell’International statunitense, contro la cinese Qiang Wang (n°1 del seeding, che ha avuto la meglio sulla qualificata transalpina Fiona Ferro e sulla lucky loser russa Anna Blinkova, dopo un bye all’esordio). Due i precedenti e sono stati vinti entrambi dalla tennista azzurra.

Giorgi ha iniziato il 2019 a Sydney, dove si è fermata al secondo turno, per poi raggiungere il terzo turno all’Australian Open. Da allora ha sofferto di problemi al polso e ha giocato solamente due tornei, Doha e Miami, nei quali ha raccolto un primo ed un secondo turno. L’infortunio la tiene lontana dai match per ben tre mesi, rientrando sull’erba prima ad Eastbourne e poi a Wimbledon (perdendo in entrambi i casi all’esordio); nel primo torneo sul cemento della seconda parte di stagione (a Washington) riesce a conquistare la prima finale dell’anno ma alla fine deve arrendersi alla statunitense Jessica Pegula, salvo poi perdere al primo turno sia a Toronto che a Cincinnati.

Giorgi – Wang, i precedenti

Praga 2017 – Terra battuta – Secondo turno – GIORGI b. Wang 4-6 6-3 6-2

Shenzen 2017 – Cemento – Quarti di finale – GIORGI b. Wang 6-0 6-2

Giorgi – Wang, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.