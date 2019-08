LIVE US Open 2019, diretta sorteggio tabelloni principali in tempo reale: inizio ore 18.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SORTEGGIO US OPEN 2019, 22 agosto ore 18.00 italiane

US Open 2019: Primo turno italiani

US Open 2019: Primo turno italiane

US Open 2019: Primo turno teste di serie maschili

US Open 2019: le teste di serie e le wild card dei singolari maschile e femminile

Lunedì 26 agosto inizierà l’edizione 2019 dello US Open (con la conclusione domenica 8 settembre), quarto ed ultimo Grande Slam della stagione che avrà luogo nel parco di Flushing Meadows, situato nel borgo del Queens a New York. Saranno trentadue le teste di serie, con l’argentino Juan Martin Del Potro e la statunitense Amanda Anisimova che hanno annunciato il loro forfait da questo appuntamento; nel tabellone maschile ne avremo due italiane, ossia Fabio Fognini (n°11) e Matteo Berrettini (n°24), mentre in quello femminile nessuna.

1. Novak Djokovic

2. Rafael Nadal

3. Roger Federer

4. Dominic Thiem

5. Daniil Medvedev

6. Alexander Zverev

7. Kei Nishikori

8. Stefanos Tsitsipas

9. Karen Khachanov

10. Roberto Bautista Agut

11. Fabio Fognini

12. Borna Ćorić

13. Gaël Monfils

14. John Isner

15. David Goffin

16. Kevin Anderson

17. Nikoloz Basilashvili

18. Félix Auger-Aliassime

19. Guido Pella

20. Diego Schwartzman

21. Milos Raonic

22. Marin Čilić

23. Stan Wawrinka

24. Matteo Berrettini

25. Lucas Pouille

26. Taylor Fritz

27. Dušan Lajović

28. Nick Kyrgios

29. Benoît Paire

30. Kyle Edmund

31. Cristian Garín

32. Fernando Verdasco

1. Naomi Osaka

2. Ashleigh Barty

3. Karolína Plíšková

4. Simona Halep

5. Elina Svitolina

6. Petra Kvitová

7. Kiki Bertens

8. Serena Williams

9. Aryna Sabalenka

10. Madison Keys

11. Sloane Stephens

12. Anastasija Sevastova

13. Belinda Bencic

14. Angelique Kerber

15. Bianca Vanessa Andreescu

16. Johanna Konta

17. Markéta Vondroušová

18. Qiang Wang

19. Caroline Wozniacki

20. Sofia Kenin

21. Anett Kontaveit

22. Petra Martić

23. Donna Vekić

24. Garbiñe Muguruza

25. Elise Mertens

26. Julia Görges

27. Caroline Garcia

28. Carla Suárez Navarro

29. Su-wei Hsieh

30. Maria Sakkari

31. Barbora Strýcová

32. Dayana Yastremska

Le otto wild card del singolare maschile dell’US Open sono state assegnate a sei tennisti statunitensi, un francese ed un australiano: si tratta di Ernesto Escobedo, Christopher Eubanks, Bjorn Fratangelo, Marcos Giron, Jack Sock, Zachary Svajda, Antoine Hoang e Thanasi Kokkinakis. Nel femminile sono sempre otto gli inviti degli organizzatori e li hanno ricevuti sei britanniche, una francese ed un’australiana: Kristie Ahn, Francesca Di Lorenzo, Cori Gauff, Caty McNally, Whitney Osuigwe, Katie Volynets, Diane Parry e Samantha Stosur (vincitrice del torneo nel 2011).

Usufruiranno, invece, del ranking protetto il ceco Tomáš Berdych, il belga Steve Darcis, lo slovacco Jozef Kovalik, il canadese Vasek Pospisil, il tedesco Cedric-Marcel Stebe, il serbo Janko Tipsarevic (che ha annunciato il ritiro al termine del 2019), la russa Svetlana Kuznetsova e la statunitense CoCo Vandeweghe.