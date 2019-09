LIVE Calciomercato Milan, fatta per Rebic. Ultimo tentativo per Taison?

Calciomercato Milan, chiusura con i botti? Questa sera alle ore 22 chiude la sessione estiva trasferimenti in Italia. Il Milan non è rimasto a guardare in queste ultime ore e ha piazzato il colpo. Ante Rebic, dopo le visite mediche, diventerà un giocatore rossonero. Percorso inverso farà André Silva, che a breve sarà un giocatore dell’Eintracht Francoforte. La formula del doppio trasferimento è la stessa: prestito biennale con obbligo di riscatto ad un certo numero di presenze. Per Rebic è un ritorno in Italia, dopo aver vestito le maglie di Fiorentina e Verona. Il croato compirà 26 anni il prossimo 21 settembre e può giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Dopo aver inseguito vanamente Correa, ecco il rinforzo desiderato in attacco per Giampaolo.

Calciomercato Milan, tentativo per Taison

Calciomercato Milan, non si finisce con Rebic? Da ieri i dirigenti milanisti hanno anche aperto un dialogo con lo Shakhtar Donetsk per Taison. Il brasiliano classe ’88 piace, ma la trattativa è complicata e il tempo stringe. Si lavora per l’ultimo colpo in entrata, mentre con la cessione di Laxalt al Torino in uscita non dovrebbero esserci più altri movimenti. Un mercato che non è stato semplice per il Milan, ma alla fine Boban e Maldini sembrano aver accontentato le richieste di Giampaolo. Il tecnico rossonero dovrà ora trovare la giusta chimica. I tifosi rossoneri sperano di cuore che ci riesca, in fretta.