Reggio Audace-Imolese 2-2 (Video Gol): Pareggio per i santernini grazie al gol di Lath che evita la sconfitta

Reggio Audace-Imolese 2-2 (42′ Checchi, 53′ Varone, 68′ Scappini, 76′ Lath)

Serie C Girone B, 3° giornata – Città Del Tricolore (Reggio Emilia)



Video Highlights Reggio Audace-Imolese 2-2 | Serie C

Reggio Audace-Imolese 2-2, finisce così la gara al Città del Tricolore. Finisce con un pareggio la sfida tra i granata e i santernini nel terzo turno di campionato. Imolese avanti al 43′ con il colpo di testa di Checchi. La Reggio Audace pareggia i conti al 53′ con una conclusione da fuori area di Varone che sorprende Rossi e si porta in vantaggio al 68′ con il gol di Scappini. Il gol del definitivo del 2-2 lo firma il neo entrato Latte Lath al 76′ con la complicità di Rozzio. Nel prossimo turno di campionato Reggio Audace impegnata in casa del Sudtirol, mentre l’Imolese sfiderà il Modena in casa: entrambe le gare alle ore 15. Da parte di Davide Corradini è davvero tutto, grazie per averci seguito e buona continuazione su SuperNews!

90+3′ Finale al Città del Tricolore! Reggio Audace-Imolese 2-2

90+1′ Scappini controlla in area piccola, si gira e calcia in porta: palla alta sopra la traversa

90′ Tre minuti di recupero

88′ Fallo di Radrezza su un avversario. L’arbitro decide di non sanzionare il giocatore con il giallo

85′ Buona ripartenza di Libutti dalla sinistra che finisce però in fuorigioco

83′ Fallo di Vuthaj su Espeche. Palla che riparte ma viene deviata da un difensore santernino. Calcio d’angolo per i granata

78′ Doppia sostituzione nell’Imolese: escono Marcucci e Padovan, entrano Maniero e Bolzoni

78′ Cartellino giallo per Marcucci per proteste

76′ Conclusione da fuori area del neo entrato Latte Lath, deviazione fortuita di Rozzio con la schiena che spiazza Narduzzo. Palla nell’angolino più lontano e risultato di nuovo in equilibrio

76‘ GOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!! Ha segnato l’Imolese!!!!!!!!!!!

74′ Sostituzione nell’Imolese: esce Provenzano, entra Lath

73′ Sostituzione nella Reggio Audace: esce Rossi, entra Radrezza

68′ Grandissimo colpo di testa di Scappini sul traversone dalla destra di Libutti. Traiettoria arcuata che non lascia scampo a Rossi

68′ GOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!! Ha segnato la Reggio Audace!!!!!!!!!!!

68′ Arrivano i dati ufficiali sui biglietti venduti: 1020 i ticket staccati a cui bisogna aggiungere gli abbonati: totale di 5.643 spettatori

65′ Sostituzione nella Reggio Audace: esce Rodriguez, entra Marchi

64′ Fallo di Varone. L’arbitro concede il calcio di punizione agli avversari

61′ Sostituzione nell’Imolese: esce Tentoni, entra Belcastro

59′ Cartellino giallo per Lunetta dopo il fallo su Provenzano

55′ Vuthaj! Botta di testa da due passi dell’ albanese, Narduzzo con un intervento nega la rete del 2-1!

53′ Botta da fuori area di Varone che sorprende Rossi. Terza rete consecutiva per il centrocampista classe ’92

53′ GOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!! Ha segnato la Reggio Audace!!!!!!!!!!!

51′ Rossi conquista una punizione dai 30 metri: sul punto di battuta Varone. Tiro che viene parato dal portiere avversario

50′ Tiro di Spanò dalla distanza che viene però respinto dalla difesa rossoblù

47′ Sprint di Lunetta sulla sinistra: Rodriguez di prima intenzione crossa in mezzo e trova la deviazione di un difensore

46′ Inizia il secondo tempo di Reggiana-Imolese, si riparte dallo 0-1 della prima frazione

46′ Doppia sostituzione nella Reggio Audace: escono Staiti e Favale, entrano Zanini e Lunetta

SECONDO TEMPO

Finisce qui il primo tempo di Reggio Audace-Imolese, 0-1 il parziale. Bene la Reggiana nei primi 20 minuti poi è uscita dal guscio l’Imolese trovando la rete del vantaggio su calcio d’angolo a pochi minuti dal termine del primo tempo. I risultati dagli altri campi di gioco: vince il Ravenna sul Fano (0-1) e la Triestina sul Piacenza (1-0), pareggiano invece Pesaro-Samb e Rimini-Sudtirol. Tra poco il secondo tempo.

45+1′ FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: IMOLESE AVANTI 0-1 AL 45′

45+1′ Cartellino giallo per Tentoni dopo il fallo su Favale

45′ Ci sarà un minuto di recupero

42′ Gol che nasce dagli sviluppo di un calcio d’angolo. Palla che anticipa Rozzio, Checchi si trova davanti a tutti e tira in porta. Nulla da fare per Narduzzo

42′ GOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!! Ha segnato l’Imolese!!!!!!!!!!!

40′ Cartellino giallo per Spanò dopo il fallo su Padovan

38′ Tiro dalla distanza per Rodriguez che in velocità entra in area e cade, l’arbitro lascia proseguire senza assegnare il calcio di rigore

35′ Tiro di Rodriguez in porta che viene parato da Rossi. Reggio Audace che si guadagna l’angolo dalla sinistra

32′ Inizia a piovere incessantemente al Città del Tricolore dove la temperatura al momento è di 19 gradi. Terreno di gioco in condizioni splendide

29′ Traversone dalla destra di Libutti che la passa a Favale: conclusione di prima intenzione dell’ex Lucchese respinta in angolo

26′ Vuthaj! Conclusione da fuori area dell’albanese che tira un siluro dritto alla porta. Palla però che finisce appena fuori

22′ Gioco fermo. Soccorsi in campo per Rossi, rimasto a terra dopo un contatto con un giocatore dell’Imolese

19′ Fallo di contrasto di Padovan su Rozzio

17′ Favale atterra un avversario. L’arbitro fischia una punizione in favore degli avversari

12′ Staiti! Occasione Reggio Audace! Rodriguez dal fondo centra per Staiti, stacco di testa e palla che finisce alta sopra la traversa

10′ Angolo Reggio Audace con Rodriguez dalla destra. Spanò di testa anticipa tutti ma sfiora soltanto l’esterno della rete

8′ Garattoni prova il destro al volo dalla distanza: Narduzzo è attento e blocca senza alcun problema il pallone

5′ Scappini a tu per tu con Rossi ma l’ex attaccante della Cremonese è in posizione di fuorigioco.

1′ Inizia Reggio Audace-Imolese, primo pallone giocato dai padroni di casa. Granata in completo bianco, ospiti in completo rossoblù

PRIMO TEMPO

17.15 – A dirigere l’incontro sarà il sign. Claudio Panettella di Bari, coadiuvato dagli assistenti Bonomo di Milano e Giorgi di Legnano

17.06 – FORMAZIONE UFFICIALE REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Narduzzo; Spanò, Rozzio, Espeche; Libutti, Rossi, Varone, Favale; Staiti; Rodriguez, Scappini.

17.06 – FORMAZIONE UFFICIALE IMOLESE (4-3-1-2): Rossi; Garattoni, Checchi, Carini, Valeau; Alimi, Marcucci, Provenzano; Tentoni; Vuthaj, Padovan.

16.55 – Gentili lettori di SuperNews, buon pomeriggio da Davide Corradini e benvenuti alla diretta scritta di Reggio Audace-Imolese, match di Serie C. A tra poco con le formazioni ufficiali del match.



QUI IMOLESE

La squadra romagnola, dal canto suo, è obbligata a vincere per iniziare al meglio il campionato. Un’inizio poco convincente con un pareggio ed una sconfitta all’attivo (vs Arziagnano V. e Rimini). Oggi il tecnico Coppitelli dovrebbe schierare il 4-3-1-2 con Rossi in porta; in difesa agiranno Garattoni, Checchi, Carini e Valeau; a centrocampo spazio a Provenzano e Marcucci esterni, con Alimi regista; sulla trequarti dubbio tra Tentoni e Maniero, con il primo favorito sul secondo; in attacco Padovan e Vuthaj. Out D’Alena, Artioli e Ngissah

QUI REGGIO AUDACE

Dopo la difficile trasferta in casa del Ravenna della scorsa settimana, la Reggiana torna a giocare al Mapei Stadium per la 3° giornata di andata del campionato di Serie C affrontando la compagine emiliano-romagnola dell’ Imolese. Una vittoria permetterebbe alla squadra granata di rimanere in testa alla classifica del proprio girone. Il tecnico Alvini dovrebbe proporre il 3-4-1-2 con Narduzzo tra i pali; difesa a tre con Spanò ed Espeche laterali, centrale Rozzio; a centrocampo Libutti e Favale favoriti sulle corsie esterne, anche se scalpitano Lunetta e Kirwan; in attacco confermato il duo Marchi e Scappini, supportati da Staiti. Out ancora Venturi.



REGGIO AUDACE – IMOLESE, PROBABILI FORMAZIONI



PROBABILE FORMAZIONE REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Narduzzo; Spanò, Rozzio, Espeche; Libutti, Rossi, Varone, Favale; Staiti; Marchi, Scappini. All.: Alvini

PROBABILE FORMAZIONE IMOLESE (4-3-1-2): Rossi; Garattoni, Checchi, Carini, Valeau; Provenzano, Alimi, Marcucci; Tentoni; Vuthaj, Padovan. All.: Coppitelli