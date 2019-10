9.50 – PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI ( 4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan, Zielinski, Ruiz; Lozano, Mertens. All. Ancelotti

9.50 – PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA ( 3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini,

Scende in campo la Serie A per il turno infrasettimanale con il big match di giornata quello che si giocherà tra Napoli – Atalanta.

NAPOLI – ATALANTA, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Turno infrasettimanale per la Serie A che scende in campo per la 10 giornata di campionato con il big match di giornata che si gioca tra Napoli – Atalanta sfida valida per il terzo posto in classifica. Ancelotti deve fare i conti con l’emergenza in difesa: domenica si è infortunato Malcuit che resterà fuori per molto tempo complice la rottura del crociato, con Hysaj già indisponibile e Ghoulam che ha avuto un risentimento durante l’allenamento. Luperto, dunque, sarà titolare e sarà adattato a sinistra con Maksimovic che sostituisce un Manolas non al meglio: in attacco ballottaggio tra Lozano e Milik col primo favorito per affiancare Mertens. L’Atalanta di Gasperini viene dalla convincente vittoria per 7 a 1 contro l’Udinese e non vuole fermarsi nemmeno contro il Napoli: in difesa ballottaggio tra Masiello e Palomino per affiancare Toloi e Djimsiti. In attacco confermato Muriel con Gomez e Ilicic a supporto del colombiano mentre a centrocampo favorito Freuler su De Roon.