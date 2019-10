LIVE Sinner-Wawrinka, diretta e risultato in tempo reale semifinale Atp Anversa 2019: inizio ore 14.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(WC) JANNIK SINNER – (4, WC) STAN WAWRINKA, secondo incontro sul Center Court non prima delle 14.00 italiane (dopo una SF di doppio)

Semifinale Atp 250 Anversa 2019 (cemento indoor)

Sinner sfida Wawrinka per un posto in finale all’Atp Anversa

Il nativo di San Candido (classe 2001, n°119 del ranking Atp), dopo esser entrato nel main draw del 250 belga tramite una wild card ed aver sconfitto il qualificato polacco Kamil Majchrzak, il francese Gael Monfils e lo statunitense Frances Tiafoe, affronterà nel penultimo atto lo svizzero Stan Wawrinka (testa di serie n°4, che ha avuto la meglio sullo spagnolo Feliciano Lopez ed il francese Gilles Simon, dopo un bye all’esordio). Un solo precedente tra i due ed è stato vinto dal giocatore elvetico.

Sinner ha iniziato il 2019 ricevendo una wild card nel Challenger di Bergamo (cemento indoor) e, contro ogni pronostico, riesce ad ottenere il suo primo titolo a livello professionistico sconfiggendo nell’ultimo atto il connazionale Roberto Marcora. Riceve un’altra wild card per l’Itf di Trento (sempre sul veloce al coperto) e anche qui arriva la vittoria del torneo, battendo in finale il tedesco Jeremy Jahn.

Il terzo titolo consecutivo del giovanissimo italiano arriva nell’Itf di Santa Margherita di Pula (sul rosso) e nell’incontro conclusivo ha avuto la meglio sul connazionale Andrea Pellegrino. Arriva poi un ko all’esordio nel Challenger di Alicante contro il classe 2003 spagnolo Carlos Alcaraz Garfia (di cui sentiremo ancora parlare) e nel secondo turno di quello di Barletta (sconfitto dal connazionale Andrea Arnaboldi).

Partecipa dunque al suo primo torneo Atp a Budapest, dove da lucky loser vince anche il suo primo incontro a livello di circuito maggiore prima di cedere al serbo Laslo Djere; in seguito raggiunge un’altra finale al Challenger di Ostrava ma la perde contro il polacco Kamil Majchrzak, a cui segue il secondo turno raggiunto nel Masters 1000 di Roma (tramite WC) e la battuta d’arresto all’esordio a Lione. Su erba entra nel main draw a ‘s-Hertogenbosch e perde all’esordio, non qualificandosi poi ad Halle e a Wimbledon.

Raggiunge poi il secondo turno ad Umago (terra battuta) e poi torna a giocare sul cemento nel Challenger di Binghamton, dove si ferma al terzo turno, per poi ottenere il quarto titolo dell’anno (secondo nei Challenger) a Lexington, dove ha la meglio in finale sull’australiano Alex Bolt. Ottiene poi un secondo turno in quello di Aptos e si qualifica per l’US Open, dove perde senza sfigurare contro lo svizzero Stan Wawrinka. Arrivano poi una sconfitta all’esordio a San Pietroburgo, il terzo turno nel Challenger di Orléans e la semifinale in quello di Mouilleron-Le-Captif.

Il nativo di Losanna, invece, ha cominciato l’anno a Doha, dove si ferma ai quarti, mentre all’Australian Open non va oltre il secondo turno (sconfitto dal canadese Milos Raonic). Battuta d’arresto all’esordio nel successivo torneo di Sofia, salvo poi raggiungere la finale a Rotterdam ma viene battuto dal francese Gael Monfils; conclude la prima parte della stagione sul cemento centrando i quarti di finale ad Acapulco, il terzo turno nel 1000 di Indian Wells (dove perde ancora una volta contro il connazionale Roger Federer) ed il secondo in quello di Miami.

Inizia poi il periodo “ufficiale” sulla terra battuta e raggiunge il secondo turno nel 1000 Montecarlo, i quarti in quello di Madrid e perde al primo e secondo turno a Roma e Ginevra, prima di centrare i quarti di finale al Roland Garros. Su erba non va oltre il secondo turno al Queen’s e nei Championships, per poi tornare a giocare sui campi “veloci” e raggiungere il secondo turno nei 1000 di Montréal e Cincinnati, prima di centrare i quarti anche nello Slam statunitense.

Sinner – Wawrinka: i precedenti

US Open 2019 – Cemento – Primo turno – WAWRINKA b. Sinner 6-3 7-6(4) 4-6 6-3

Sinner – Wawrinka, dove seguire il match

Il torneo è visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.