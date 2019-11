LIVE Bologna – Inter diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

10.25 – PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA ( 4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

10.25 – PROBABILE FORMAZIONE INTER ( 3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi, Lautaro Martinez, Lukaku.

Secondo anticipo di Serie A per la 11esima giornata vede sfidarsi Bologna – Inter una sfida importante per i nerazzurri per restare attaccati alla Juventus.

BOLOGNA – INTER, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Il secondo anticipo del sabato per la 11esima giornata di campionato vede sfidarsi Bologna – Inter, sfida importante per la squadra di Conte per rimanere attaccata alla Juventus. Il Bologna di Mihajlovic, mentre dovrà far a meno di Tomiyasu, Destro e Dijks, può contare sul rientro di Medel che è tornato ad allenarsi col gruppo smaltendo l’infortunio rimediato in nazionale. Danilo può tornare al centro della difesa, per l’altra maglia è ballottaggio tra Bani e Denswil. Davanti c’è un altro ex in pole: Palacio. Conte, invece, dovrà far a meno di Asamoah che ha accusato un problema al ginocchio e sarà out per la sfida di Bologna mentre ritrova Sensi che è ritornato in gruppo ed ha smaltito l’infortunio. Sulle fasce, dunque, agiranno Biraghi e Lazaro che farà riposare Candreva: in difesa fuori Godin con dentro Bastoni mentre nessun dubbio in avanti con la coppia d’oro Lukaku e Lautaro Martinez.