LIVE Federer-Berrettini, diretta e risultato in tempo reale Atp Finals Londra 2019: inizio ore 15.00

(3) ROGER FEDERER – (8) MATTEO BERRETTINI, secondo incontro sul Centre Court non prima delle 15.00 italiane (dopo un doppio)

Seconda giornata del gruppo Borg, Atp Finals Londra 2019 (cemento indoor)

Federer sfida Berrettini nella seconda giornata alle Atp Finals 2019

Il nativo di Basilea (testa di serie n°3 di queste Finals londinesi), dopo aver perso contro l’austriaco Dominic Thiem, sfiderà nel suo secondo match del gruppo Borg l’azzurro Matteo Berrettini, n°8 del seeding e reduce dalla sconfitta contro il serbo Novak Djokovic, per avere ancora delle chance di qualificazione per la semifinale. Un solo precedente tra i due ed è stato vinto dal campione svizzero.

Federer ha iniziato il 2019 alla Hopman Cup, dove ha vinto per il secondo anno di fila in coppia con Belinda Bencic. Partecipa quindi all’Australian Open ma è costretto a cedere al quarto turno contro il greco Stefanos Tsitsipas; nel successivo torneo di Dubai riesce ad ottenere il traguardo dei 100 titoli in carriera, sconfiggendo in finale proprio il tennista ellenico. Nel primo Masters 1000 dell’anno (ad Indian Wells) arriva all’atto finale senza perdere un set ma poi è costretto a cedere il passo proprio all’austriaco Dominic Thiem, mentre si riscatta in quello successivo di Miami e batte nell’ultimo atto lo statunitense John Isner (campione uscente).

Torna poi a giocare sul rosso dopo due anni di assenza e raggiunge i quarti sia nel 1000 di Madrid che in quello di Roma (dove si ritira prima di scendere in campo proprio contro Tsitsipas), spingendosi sino in semifinale al Roland Garros ma deve arrendersi allo spagnolo Rafael Nadal (poi vincitore del torneo). Inizia poi la stagione su erba e si impone per la decima volta in carriera ad Halle, avendo la meglio in finale sul belga David Goffin, raggiungendo anche la finale a Wimbledon ma dovendosi arrendere al rivale Novak Djokovic (il serbo vince per la terza volta su tre in finale contro lo svizzero, nello Slam londinese). Rientra sul cemento solo nel 1000 di Cincinnati e perde al secondo turno, raggiungendo i quarti di finale allo US Open. Il rush finale lo vede raggiungere i quarti nel 1000 di Shanghai.

Il nativo di Roma, invece, ha cominciato l’anno a Doha, perdendo al primo turno, per poi fermarsi al secondo turno ad Auckland e nuovamente all’esordio nello Slam australiano. Il primo risultato importante arriva a Sofia, dove centra la semifinale (arrendendosi all’ungherese Marton Fucsovics), mentre a Marsiglia e Dubai non raccoglie grosse soddisfazioni (secondo e primo turno). Nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami viene eliminato all’esordio, ma tra i due vince il ricco Challenger di Phoenix battendo in finale il kazako Mikhail Kukushkin.

Inizia quindi la stagione su terra battuta nel 1000 di Montecarlo, perdendo al primo turno contro il bulgaro Grigor Dimitrov, salvo poi riscattarsi a Budapest ed ottenere il secondo titolo della carriera (battendo in finale il serbo Filip Krajinovic), raggiungendo anche la finale a Monaco di Baviera, dove si arrende al cileno Christian Garin, il terzo turno nel 1000 di Roma ed il secondo all’Open di Francia.

Comincia bene la stagione su erba vincendo il secondo torneo stagionale a Stoccarda (sconfiggendo il canadese Felix Auger-Aliassime nell’ultimo atto) ed arrivando in semifinale anche ad Halle, dove è fermato dal belga David Goffin, mentre nei Championships raggiunge il quarto turno ma subisce una pesante sconfitta proprio da Federer. Torna quindi a giocare sul cemento, dopo un infortunio alla caviglia, nel 1000 di Cincinnati (perdendo all’esordio) e poi centra la prima semifinale Slam nel Major statunitense, a cui fanno seguito i quarti di finale a San Pietroburgo, la sconfitta al primo turno di Pechino, le semifinale nel 1000 di Shanghai e a Vienna ed il secondo turno nel 1000 di Parigi-Bercy.

Federer – Berrettini: i precedenti

Wimbledon 2019 – Erba – Quarto turno – FEDERER b. Berrettini 6-1 6-2 6-2

Federer – Berrettini, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.