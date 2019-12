LIVE Discesa libera Lake Louise 2019, diretta e classifica in tempo reale sci alpino femminile: inizio ore 20.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

DISCESA LIBERA LAKE LOUISE 2019

Men’s Olympic Downhill, sesta gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020

Seconda discesa libera Lake Louise 2019: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato la discesa libera Lake Louise, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020 resta in Canada per la seconda delle tre gare in programma sulla Men’s Olympic Downhill, ossia un’altra discesa libera Lake Louise. Alle ore 20.30 italiane è previsto l’inizio della competizione, con l’austriaca Nicole Schmidhofer che è campionessa uscente della specialità, avendo vinto la Coppa nella scorsa stagione per la prima volta in carriera. Di seguito i pettorali di partenza designati per la seconda discesa libera Lake Louise:

Discesa libera Lake Louise: l’albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Men’s Olympic Downhill dal 2001 al 2006

29 novembre 2001, prima discesa libera Lake Louise della Coppa del Mondo 2001-2002: 1. Isolde Kostner (Italia) 2. Michaela Dorfmeister (Austria) 3. Corinne Rey-Bellet (Svizzera)

30 novembre 2001, seconda discesa libera Lake Louise dell Coppa del Mondo 2001-2002: 1. Isolde Kostner (Italia) 2. Sylviane Berthod (Svizzera) 3. Michaela Dorfmeister

6 dicembre 2002, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Hilde Gerg (Germania) 2. Carole Montillet (Francia) 3. Kirsten Clark (USA)

7 dicembre 2002, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Carole Montillet (Francia) 2. Corinne Rey-Bellet (Svizzera) 3. Renate Götschl (Austria)

5 dicembre 2003, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Carole Montillet (Francia) 2. Hilde Gerg (Germania) 3. Kirsten L. Clark (USA)

6 dicembre 2003, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Carole Montillet (Francia) 2. Michaela Dorfmeister (Austria) 3. Renate Götschl (Austria)

3 dicembre 2004, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Lindsey C. Kildow (USA) 2. Carole Montillet-Carles (Francia) 3. Hilde Gerg (Germania)

4 dicembre 2004, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Hilde Gerg (Germania) 2. Renate Götschl (Austria) 3. Carole Montillet-Carles (Francia)

2 dicembre 2005, Coppa del Mondo 2005-2006: 1. Elena Fanchini (Italia) 2. Michaela Dorfmeister (Austria) 3. Alexandra Meissnitzer (Austria)

3 dicembre 2005, Coppa del Mondo 2005-2006: 1. Lindsey C. Kildow (USA) 2. Sylviane Berthod (Svizzera) 3. Michaela Dorfmeister (Austria)

1 dicembre 2006, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Maria Riesch (Germania) 2. Lindsey C. Kildow (USA) 3. Nadia Fanchini (Italia)

2 dicembre 2006, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Lindsey C. Kildow (USA) 2. Renate Götschl (Austria) 3. Anja Pärson (Svezia)

Discesa libera Lake Louise: l’albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Men’s Olympic Downhill dal 2007 al 2013

1 dicembre 2007, Coppa del Mondo 2007-2008: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Renate Götschl (Austria) 3. Britt Janyk (Canada)

5 dicembre 2008, prima discesa libera Lake Louise della Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Nadia Fanchini (Italia) 3. Maria Riesch (Germania)

4 dicembre 2009, seconda discesa libera Lake Louise della Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Emily Brydon (Canada) 3. Maria Riesch (Germania)

5 dicembre 2009, Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Maria Riesch (Germania) 3. Emily Brydon (Canada)

3 dicembre 2010, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Maria Riesch (Germania) 2. Lindsey Vonn (USA) 3. Elisabeth Görgl (USA)

4 dicembre 2010, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Maria Riesch (Germania) 2. Lindsey Vonn (USA) 3. Dominique Gisin (Svizzera)

2 dicembre 2011, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Tina Weirather (Liechtenstein) 3. Dominique Gisin (Svizzera)

3 dicembre 2011, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Marie Marchand-Arvier (Francia) 3. Elisabeth Görgl (USA)

30 novembre 2012, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Stacey Cook (USA) 3. Maria Höfl-Riesch (Germania), Tina Weirather (Liechtenstein)

1 dicembre 2012, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Stacey Cook (USA) 3. Marianne Kaufmann-Abderhalden (Svizzera)

6 dicembre 2013, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Maria Höfl-Riesch (Germania) 2. Marianne Kaufmann-Abderhalden (Svizzera) 3. Elena Fanchini (Italia)

7 dicembre 2013, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Maria Höfl-Riesch (Germania) 2. Tina Weirather (Liechtenstein) 3. Anna Fenninger (Austria)

Discesa libera Lake Louise: l’albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Men’s Olympic Downhill dal 2014 al 2018

5 dicembre 2014, prima discesa libera Lake Louise della Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Tina Maze (Slovenia) 2. Anna Fenninger (Austria) 3. Tina Weirather (Liechtenstein)

6 dicembre 2014, seconda discesa libera Lake Louise della Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Stacey Cook (USA) 3. Julia Mancuso (USA)

4 dicembre 2015, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Cornelia Hütter (Austria) 3. Ramona Siebenhofer (Austria)

5 dicembre 2015, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Fabienne Suter (Svizzera) 3. Cornelia Hütter (Austria)

2 dicembre 2016, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Ilka Štuhec (Slovenia) 2. Sofia Goggia (Italia) 3. Kajsa Kling (Svezia)

3 dicembre 2016, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Ilka Štuhec (USA) 2. Lara Gut (Svizzera) 3. Edit Miklós (Ungheria)

1 dicembre 2017, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Cornelia Hütter (Austria) 2. Tina Weirather (Liechtenstein) 3. Mikaela Shiffrin (USA)

2 dicembre 2017, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Viktoria Rebensburg (Germania) 3. Michelle Gisin (Svizzera)

30 novembre 2018, Coppa del Mondo 2018-2019: 1. Nicole Schmidhofer (Austria) 2. Michelle Gisin (Svizzera) 3. Kira Weidle (Germania)

1 dicembre 2018, Coppa del Mondo 2018-2019: 1. Nicole Schmidhofer (Austria) 2. Cornelia Hütter (Austria) 3. Michelle Gisin (Svizzera)

6 dicembre 2019, Coppa del Mondo 2019-2020: 1. Ester Ledecka (Rep. Ceca) 2. Corinne Suter (Svizzera) 3. Stephanie Venier (Austria)

Sci alpino femminile, discesa libera Lake Louise 2019: dove seguirlo in TV

La seconda discesa libera Lake Louise sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport (disponibile sia su Sky che su Dazn), con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.