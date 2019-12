17.40 – PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA ( 3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng. All. Vincenzo Montella.

17.40 – PROBABILE FORMAZIONE INTER ( 3-5-2): Handanovic; Skriniar; de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Antonio Conte.

16esima giornata di campionato con il primo dei due anticipi quello tra Fiorentina – Inter con i nerazzurri che vogliono mantenere la vetta.

FIORENTINA – INTER, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Posticipo della 16esima giornata di campionato con la sfida tra Fiorentina – Inter con la squadra di Antonio Conte che va a Firenze con la voglia di mantenere la vetta della classifica. Montella, dall’altra parte però, vuole fermare questo periodo no della viola provando a rilanciarsi in una sfida non semplice per la Fiorentina: confermati, in difesa, Milenkovic, Pezzella e Caceres a difendere la porta di Dragowski. Il centrocampo a 5 sarà formato da Pulgar, Badelj e Castrovilli con Lirola e Dalbert sulle fasce a supportare l’attacco guidato da Chiesa e Boateng. Modulo speculare con Conte che si affida al suo marchio di fabbrica ovvero il 3-5-2 con Handanovic che guiderà la difesa formata da Godin, Skirniar e De Vrij: scelte obbligate a centrocampo visti i tanti infortuni con Vecino, Brozovic e Borja Valero con D’Ambrosio e Biraghi sulle fasce a supportare il tandem in attacco formato da Lautaro Martinez e Lukaku.