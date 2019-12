LIVE Super G Lake Louise 2019, diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile: inizio ore 20.15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SUPER G LAKE LOUISE 2019

Men’s Olympic Downhill, quarta gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020

Super G Lake Louise 2019: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato la discesa libera Lake Louise, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020 resta in Canada per l’ultima delle due gare in programma sulla Men’s Olympic Downhill, ossia il super G Lake Louise. Alle ore 20.15 italiane è previsto l’inizio della competizione, con l’italiano Dominik Paris che è campione uscente della specialità, avendo vinto la coppa nella scorsa stagione per la prima volta in carriera. Di seguito i pettorali di partenza designati per il super G Lake Louise:

Super G Lake Louise: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Men’s Olympic Downhill dal 2002 al 2009

1 dicembre 2002, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Stephan Eberharter (Austria) 2. Fritz Strobl (Austria) 3. Didier Cuche (Svizzera)

30 novembre 2003, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Hermann Maier (Austria) 2. Michael Walchhofer (Austria) 3. Stephan Eberharter (Austria)

28 novembre 2004, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Bode Miller (USA) 2. Hermann Maier (Austria) 3. Michael Walchhofer (Austria)

27 novembre 2005, Coppa del Mondo 2005-2006: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Daron Ralves (USA)

26 novembre 2006, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. John Kucera (Canada) 2. Mario Scheiber (Canada) 3. Patrik Järbyn (Svezia)

25 novembre 2007, Coppa del Mondo 2007-2008: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Didier Cuche (Svizzera)

30 novembre 2008, Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Hermann Maier (Austria) 2. John Kucera (Canada) 3. Didier Cuche (Svizzera)

29 novembre 2009, Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Manuel Osborne-Paradis (Canada) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Michael Walchhofer (Austria)

Super G Lake Louise: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Men’s Olympic Downhill dal 2010 al 2018

28 novembre 2010, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Tobias Grünenfelder (Svizzera) 2. Didier Cuche (Svizzera) 3. Romed Baumann (Austria)

27 novembre 2011, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Didier Cuche (Svizzera) 3. Adrien Théaux (Francia)

25 novembre 2012, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Adrien Théaux (Francia) 3. Joachim Puchner (Austria)

1 dicembre 2013, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Matthias Mayer (Austria) 3. Georg Streitberger (Austria)

30 novembre 2014, Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Kjetil Jansrud (Norvegia) 2. Matthias Mayer (Austria) 3. Dominik Paris (Italia)

29 novembre 2015, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Matthias Mayer (Austria) 3. Peter Fill (Italia)

26 novembre 2017, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Kjetil Jansrud (Norvegia) 2. Max Franz (Austria) 3. Hannes Reichelt (Austria)

25 novembre 2018, Coppa del Mondo 2018-2019: 1. Kjetil Jansrud (Norvegia) 2. Vincent Kriechmayr (Austria) 3. Mauro Caviezel (Svizzera)

Sci alpino maschile, super G Lake Louise 2019: dove seguirlo in TV

Il super G Lake Louise sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport (disponibile sia su Sky che su Dazn), con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.