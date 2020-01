10.00 – PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All: Maran

10.00 – PROBABILE FORMAZIONE MILAN ( 4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All. Pioli

Ultima giornata del girone d’andata che si apre alle 15 con la sfida tra Cagliari – Milan con i sardi che vogliono rimanere in zona Europa, Milan per recuperare.

CAGLIARI – MILAN LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

19esima giornata di campionato, ultima del girone d’andata che si aprirà alle 15 con la sfida tra Cagliari – Milan, match tra due squadre che lottano per obiettivi diversi. Maran, dopo il 4 a 0 subito contro la Juventus, medita di variare specialmente in difesa rispetto alla trasferta torinese: Faragò è preferito a Cacciatore come terzino mentre al centro torna Pisacane, dopo un turno di squalifica, a sfavore di Klavan. Centrocampo che sarà formato da Cigarini, Rog con Nandez insidiato da Castro o Ionita mentre in avanti fiducia al trio Naingollan, Joao Pedro e Simeone. Pioli, invece, stravolge la formazione lavorando sul 4-4-2 con Ibrahimovic che partirà titolare in questa sua seconda esperienza in rossonero con Leao favorito su Piatek: dubbio a centrocampo con Kessie, favorito a Krunic, che dovrebbe partire titolare al fianco di Bennacer mentre sugli esterni turno di riposo per Suso a favore di Castillejo.