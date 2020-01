LIVE Combinata Altenmarkt-Zauchensee 2020, diretta e classifica in tempo reale sci alpino femminile: super G ore 09.15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

COMBINATA ALTENMARKT-ZAUCHENSEE 2020

Gamskogelhütte/Schmalzleiten, quindicesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020

Combinata Altenmarkt-Zauchensee 2020: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato la discesa libera Altenmarkt-Zauchensee, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020 resta in Austria per la gara in programma sulla Gamskogelhütte e sulla Schmalzleiten, ossia la combinata Altenmarkt-Zauchensee. Alle ore 09.15 italiane è previsto l’inizio della manche di super G e alle 11.45 avrà luogo quella di slalom speciale, con l’azzurra Federica Brignone che ha vinto l’unica prova disputata nella specialità della stagione 2018-2019. Di seguito i pettorali di partenza designati per la combinata Altenmarkt-Zauchensee:

1 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli

2 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic

3 KOPP Rahel 1994 SUI Dynastar

4 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

5 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

6 GROEBLI Nathalie 1996 SUI Fischer

7 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

8 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

9 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

10 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

11 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

12 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

13 REMME Roni 1996 CAN Head

14 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

15 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

16 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

17 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

18 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol

19 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

20 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

21 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

22 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

23 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol

24 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

25 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

26 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

27 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

28 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer

29 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon

30 ROUX Tifany 1997 FRA Dynastar

31 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli

32 DANNEWITZ Ida 1999 SWE Voelkl

33 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head

34 CURTONI Elena 1991 ITA Head

35 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

36 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic

37 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head

38 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli

39 CERUTTI Camille 1998 FRA Rossignol

40 GRILL Lisa 2000 AUT Head

41 IVARSSON Lin 1996 SWE

42 HRONEK Veronique 1991 GER

43 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

44 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS Head

45 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head

46 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

47 LUTHMAN Jonna 1998 SWE Head

Combinata Altenmarkt-Zauchensee: l’albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Kälberloch

16 dicembre 1988, Coppa del Mondo 1988-1989: 1. Vreni Schneider (Svizzera) 2. Ulrike Maier (Austria) 3. Petra Kronberger (Austria)

14 gennaio 2007, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Julia Mancuso (USA) 2. Lindsey C. Kildow (Canada) 3. Marlies Schild (Austria)

17 gennaio 2009, Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Kathrin Zettel (Austria) 3. Anja Pärson (Svezia)

Sci alpino femminile, combinata Altenmarkt-Zauchensee 2020: dove seguirlo in TV

La combinata Altenmarkt-Zauchensee sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.