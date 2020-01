LIVE Lazio – Napoli diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

10.30 – PROBABILE FORMAZIONE LAZIO ( 3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

10.30 – PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI ( 4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Secondo anticipo della 19esima giornata con un altro big match tra Lazio – Napoli: bianco-celesti che vogliono continuare a sognare, partenopei per l’Europa.

LAZIO – NAPOLI LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

19esima giornata che si apre col botto con il big match tra Lazio – Napoli, sfida valida per dei posti in Europa con i bianco-celesti che vogliono continuare a sognare in grande mentre i partenopei per riprendersi dopo una prima parte di stagione tutt’altro che positiva. Simone Inzaghi, per la sfida contro il Napoli, può contare sui rientri importanti di Leiva e Luis Alberto dopo il turno di stop per squalifica mentre non al meglio Correa per un problema al polpaccio: Caicedo, dunque, sarà il partner di Immobile nel 3-5-2 con a supporto Leiva, Milinkovic e Luis Alberto a centrocampo e Lazzari e Lulic sulle fasce. Gattuso non ha dubbi ma è costretto a fare un cambio rispetto alla sfida contro il Napoli: Meret non è convocato per qualche problema fisico, Ospina pronto al suo posto a guidare la difesa composta da Hysaj, Di Lorenzo, Manolas e Mario Rui. Ancora out Mertens, con Milik titolare insieme ad Insigne e Callejon.