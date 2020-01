LIVE Slalom gigante parallelo Sestriere 2020, sci alpino femminile in diretta: qualifica ore 09.15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM GIGANTE PARALLELO SESTRIERE 2020

Giovanni A. Agnelli, diciottesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020

Slalom gigante parallelo Sestriere 2020: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato lo slalom gigante Sestriere, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020 resta in Italia per l’ultima gara in programma sulla Giovanni A. Agnelli, ossia lo slalom gigante parallelo Sestriere. Alle ore 09.15 italiane è previsto l’inizio della manche di qualifica e alle 11.45 avrà luogo la competizione vera e propria, con la slovacca Petra Vlhova che guida la classifica di specialità con venti punti di vantaggio sulla svedese Anna Swenn Larsson. Di seguito i pettorali di partenza designati per la qualifica dello slalom gigante Sestriere:

1. 1 SHIFFRIN Mikaela USA 1995 – 2 VLHOVA Petra SVK 1995

2. 3 REBENSBURG Viktoria GER 1989 – 4 GOGGIA Sofia ITA 1992

3. 5 BRIGNONE Federica ITA 1990 – 6 HOLDENER Wendy SUI 1993

4. 7 SWENN LARSSON Anna SWE 1991 – 8 BASSINO Marta ITA 1996

5. 9 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 1995 – 10 LIENSBERGER Katharina AUT 1997

6. 11 ROBINSON Alice NZL 2001 – 12 MARSAGLIA Francesca ITA 1990

7. 13 TRUPPE Katharina AUT 1996 – 14 TVIBERG Maria Therese NOR 1994

8. 15 HROVAT Meta SLO 1998 – 16 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1991

9. 17 HECTOR Sara SWE 1992 – 18 HAVER-LOESETH Nina NOR 1989

10. 19 MIELZYNSKI Erin CAN 1990 – 20 HUBER Katharina AUT 1995

11. 21 FRASSE SOMBET Coralie FRA 1991 – 22 O’BRIEN Nina USA 1997

12. 23 ANDO Asa JPN 1996 – 24 LYSDAHL Kristin NOR 1996

13. 25 JELINKOVA Adriana NED 1995 – 26 FERK Marusa SLO 1988

14. 27 ALPHAND Estelle SWE 1995 – 28 SCHEIB Julia AUT 1998

15. 29 GAGNON Marie-Michele CAN 1989 – 30 HURT A.J. USA 2000

16. 31 ROBNIK Tina SLO 1991 – 32 BUCIK Ana SLO 1993

17. 33 HUDSON Piera NZL 1996 – 34 NORBYE Kaja NOR 1999

18. 35 BREM Eva-Maria AUT 1988 – 36 STJERNESUND Thea Louise NOR 1996

19. 37 TKACHENKO Ekaterina RUS 1995 – 38 GRITSCH Franziska AUT 1997

20. 39 DUBOVSKA Martina CZE 1992 – 40 DUERR Lena GER 1991

21. 41 TILLEY Alex GBR 1993 – 42 POPOVIC Leona CRO 1997

22. 43 CASHMAN Keely USA 1999 – 44 ST-GERMAIN Laurence CAN 1994

23. 45 MOERZINGER Elisa AUT 1997 – 46 CRAWFORD Candace CAN 1994

24. 47 DIREZ Clara FRA 1995 – 48 FJAELLSTROEM Magdalena SWE 1995

25. 49 DANIOTH Aline SUI 1998 – 50 PIROVANO Laura ITA 1997

26. 51 ELLENBERGER Andrea SUI 1993 – 52 PIOT Jennifer FRA 1992

27. 53 DORSCH Patrizia GER 1994 – 54 LUTHMAN Jonna SWE 1998

28. 55 SHKANOVA Maria BLR 1989 – 56 HONKANEN Riikka FIN 1998

29. 57 IGNJATOVIC Nevena SRB 1990 – 58 BERTANI Luisa Matilde Maria ITA 1996

30. 59 SIMARI BIRKNER Macarena ARG 1984

Slalom gigante parallelo Sestriere: l’albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Giovanni A. Agnelli

15 dicembre 2002, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Anja Pärson (Svezia) 2. Tanja Poutiainen (Finlandia) 3. Nicole Hosp (Austria)

Sci alpino femminile, slalom gigante parallelo Sestriere 2020: dove seguirlo in TV

Lo slalom gigante parallelo Sestriere sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.