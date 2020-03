Dybala positivo al Coronavirus: il comunicato della Juventus

Questa volta nessuna fake news: Paulo Dybala è risultato positivo al Coronavirus. Tramite un post su Instagram, è lo stesso attaccante argentino a comunicare la sua positività al virus e quella della sua fidanzata, Oriana Sabatini: “Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti!”

Dybala è il terzo giocatore positivo nella Juventus dopo Rugani e Matuidi, ma potrebbe non fermarsi qui il conto dato che, come scritto dallo stesso Dybala, oggi sono arrivati i risultati dei tamponi ai giocatori e qualcun’altro potrebbe confermare la sua positività al test nelle prossime ore. L’argentino è il quattordicesimo caso accertato in Serie A, ma alcune società avrebbero potuto non comunicare i casi di Coronavirus all’interno dei propri club.

Intanto, anche la Juventus ha informato, tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito ufficiale, sulle condizioni di Dybala: “Il calciatore Paulo Dybala è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico.”