Nicolas Higuain si sfoga sui social: “Ecco perché mio fratello è tornato in Argentina”

La “fuga” di Higuain nei giorni scorsi aveva destato molto scalpore: l’attaccante argentino partì nella notte per fare ritorno in Argentina, nonostante non fosse finito il periodo di quarantena di 14 giorni. In Italia si è aperta una polemica intorno alla vicenda e, quindi, oggi ha voluto fare chiarezza la famiglia del giocatore bianconero con il fratello manager, Nicolas Higuain, che si è sfogato sul suo profilo Instagram: “Nostra madre, come molte altre persone nel mondo, sta combattendo una malattia chiamata cancro. Sicuramente questi opinionisti si preoccupano poco della salute di mia madre, si preoccupano di menzionare solo la parola magica che in questo caso è Higuain, perché è così che funziona il business. Ovviamente, tutti sanno a chi è rivolto questo messaggio, non mi piace generalizzare. Mio fratello Gonzalo ha viaggiato con l’autorizzazione della Juventus e con un certificato di negatività del test Covid-19 nel suo paese come qualsiasi cittadino argentino e sta anche effettuando la quarantena richiesta dal nostro Presidente. Higuain non è fuggito e il motivo per cui è tornato è solo quello di stare vicino a nostra madre in questa situazione indesiderabile. Per favore, non usate la parola magica in questo delicato momento familiare e generale. Meglio usare le proprie forze per fare qualcosa di più utile in questo momento. Grazie.”