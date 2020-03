ULTIM’ORA – Fiorentina: Vlahovic positivo al Coronavirus

Un altro caso di Coronavirus in Serie A: la Fiorentina comunica che Dusan Vlahovic è risultato positivo al Covid-19. L’attaccante serbo è il sesto giocatore positivo al virus in Serie A e il quinto solo oggi (risultati positivi altri quattro giocatori della Sampdoria). Il virus continua a diffondersi molto velocemente anche tra i calciatori e adesso diventa improbabile una ripresa del campionato italiano per il 3 aprile. La sospensione della maggior parte dei campionati europei e delle due principali competizioni europee, Champions ed Europa League, e lo slittamento di Euro 2020, fa comprendere come l’emergenza Coronavirus sia presente in molti paesi e il diffondersi del contagio tra i calciatori continua: era necessario giocare le partite di Champions ed Europa League negli ultimi giorni o la sospensione è avvenuta nei tempi giusti?

Ecco il comunicato della Fiorentina che aggiorna sulle condizioni di Vlahovic.

Comunicato Fiorentina su Vlahovic

“ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus – COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione.

La Società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa ad iniziare dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatto con il calciatore.”