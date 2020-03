Virus Serie A

1 marzo 2020,

L’inzio di un nuovo mese dell anno che coincide con l imperterrita violenza del coronavirus sul nostro paese.

Quest ultimo soffre e continua a soffrire in ogni sua sfaccettatura ed è in questo periodo particolarmente vulnerabile.

Il coronavirus sta danneggiando anche il lato sportivo del nostro paese. Il nostro primo campionato di calcio (lega Serie A Tim). Sono state infatti rinviate quasi tutte le partite del campionato a data da destinarsi. Rinviata la partita più importante dell anno Juventus-Inter.

Incredibile! Orribile tutto ciò .

Una semplice particella virale è riuscita a mettere in ginocchio un intero paese, questo deve preoccuparci e alimentare in noi voglia di riemergere e superare questo momento combattendo realmente in ogni campo e con ogni arma che si possiede .

La prima è la PAROLA, continuando a parlare sempre meno del fantomatico CORONAVIRUS e impegnarsi nel ritornare ad una ” felicità nazionale”.