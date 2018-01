Calendario Blancpain GT Series 2018 all’insegna della continuità

Siamo ormai alle porte della nuova stagione e non poteva mancare il calendario di due importanti campionati GT Europei. Entrambi organizzati da Stéphan Ratel e sponsorizzati dal costruttore di orologi Blancpain sono pronti a partire Blancpain Endurance Cup e Blancpain Sprint Cup.

Seguendo una logica ormai collaudata, voluta dallo stesso Ratel, i campionati girano l’Europa andando in scena sui circuiti più prestigiosi che hanno fatto la storia del Motorsport.

Si parte con due giornate di Test, 13-14 Marzo, che vedranno impegnate tutte le squadre sul Circuito del Paul Ricard, nel sud della Francia, autodromo ad altissima tecnologia adattissimo per svolgere sessioni di test.

Per la prima gara del campionato Sprint bisognerà attendere l’8 Aprile quando, sul circuito di Zolder in Belgio, si alzerà il sipario sulla stagione 2018. Per quanto riguarda il campionato Endurance bisognerà aspettare solo due settimane, precisamente il 22 Aprile, giorno in cui, sul circuito brianzolo di Monza, scatterà la prima gara sulla distanza delle 3 ore. Monza ormai da anni ospita la gara d’apertura di questo campionato, offrendo al pubblico italiano la possibilità di godere dello spettacolo offerto dalle oltre 50 gran turismo che ogni anno si danno battaglia per la conquista del Tempio della Velocità.

I due campionati poi continueranno il loro cammino parallelo che vedrà la Sprint Cup correre a Brands Hatch e Misano, spostata rispetto allo scorso anno da Aprile a fine Giugno; non male questo cambiamento che darà la possibilità ai molti turisti, in riviera per le vacanze, di assistere alle gare sul circuito Marco Simoncelli. L’endurance invece andrà in scena a Silverstone e al Paul Ricard quest’ultima anticipata ad inizio Giugno per permettere ai team di prepararsi al meglio per l’evento clou dell’anno, la 24 di Spa Francorchamps. Qui i due campionati si ricongiungeranno per correre la gara più lunga, dura e prestigiosa dell’anno. Da qui in poi i due campionati torano a seguire rotte differenti con il campionato Sprint che andrà a Budapest per poi concludersi a metà settembre in Germania al Nurburgring, mentre l’endurance si concluderà a fine settembre a Barcellona.

Calendario GT Series 2018:

13/14 Marzo Circuit Paul Ricard Test Day

06/08 Aprile Zolder Blancpain Sprint Cup

21/22 Aprile Monza Blancpain Endurance Cup

05/06 Maggio Brands Hatch Blancpain Sprint Cup

19/20 Maggio Silverstone Blancpain Endurance Cup

01/02 Giugno Circuit Paul Ricard Blancpain Endurance Cup

22/24 Giugno Misano Blancpain Sprint Cup

03 Luglio Spa Francorchamps Test Day Total 24H of Spa

26/29 Luglio Spa Francorchamps Total 24 Hours of Spa

31/08 – 02/09 Budapest Blancpain Sprint Cup

14/16 Settembre Nurburgring Blancpain Sprint Cup

29/30 Settembre Barcellona Blancpain Endurance Cup