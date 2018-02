Formula 1, primo giorno di test a Barcellona. Ricciardo il più veloce in mattinata

Tutti in pista! A un mese dall’avvio della stagione 2018 di Formula 1 è scattata in mattinata la prima giornata di test collettivi che ha visto ritrovarsi tutte le scuderie sul circuito del Montmelò.

I test, che si articoleranno in quattro giorni, saranno la prima occasione per vedere intanto dal vivo tutte le nuove monoposto e, soprattutto, per valutare le prime prestazioni.

Il duello più ateso resta quell tra Ferrari e Mercedes; nella giornata di oggi la Rossa sarà portata in pista dal solo Raikkonen, mentre la Mercedes girerà sia con Hamilton che con Bottas.

Curiosità in partiocolare anche per la Red Bull, in pista con Ricciardo e per la nuova Mclaren, che esordirà tra le mani di Fernando Alonso. Proprio lo spagnolo ha vissuto in mattinata il primo inconveniente stagionale: ha infatti perso il controllo della sua monoposto finendo sulla sabbia; imprevisto dovuro, con ogni probabilità, al fissaggio non corretto della ruota posteriore destra, che infatti si è staccata dalla macchina.

Da registrare in pista anche la Renault, con Hulkenberg e Sainz, la Toro Rosso, al volante Hartley, la Williams con Stroll e Sirotkin e lo svedese Ericsson con la nuova, attesissima, Sauber Alfa Romeo.

Nella sessione mattutina è stato Daniel Ricciardo, su Red Bull a stampare il miglior tempo; alle sue spalle la Mercedes di Bottas che precede la Ferrari di Raikkonen. Da segnalare il quarto posto di Hulkenberg, al volante della Renault.

Dopo la pausa i test riprenderanno fino alle 18