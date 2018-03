Formula 1, Raikkonen e il dialogo radio rubato: “Non fottetemi!”

La Liberty Media, società che gestisce il Circus della Formula 1, ha diffuso oggi dei dialoghi radio risalenti al Gp di Australia di domenica scorsa e non ascoltati durante la messa in onda della gara.

Di sicuro il più interessante è quello che riguarda il pilota della Ferrari Kimi Raikkonen; durante il ventitreesimo giro il finlandese viene esortato ad aumentare il suo ritmo sul giro, dal momento che Vettel, suo compagno di squadra, stava girando più velocemente ma con pneumatici decisamente più usurati.

Il tedesco si sarebbe fermato, in regime di virtual safety car, tre giri dopo, mossa che si rivelerà poi decisiva per la vittoria finale.

Alla notizia riportata dal suo ingegnere di pista, Carlo Santi, sulla non ancora avvenuta sosta di Vettel, Raikkonen ha reagito così: “Mi avete detto poco fa che siamo in una situazione tranquilla, non fottetemi in questo modo!”

Di certo il finlandese ha visto nella strategia diversificata tra lui e il suo compagno di squadra la volontà di favorire Vettel; a conti fatti la sosta ai box del tedesco si è si rivelata decisiva ma probabilmente, in condizioni di gara normali, le cose sarebbero potute andare diversamente.

Lo stesso Raikkonen, nella seconda parte del Gp ha sensibilmente rallentato il suo ritmo, rischiando anche di perdere il podio a vantaggio di Ricciardo.

Quello di Melbourne resta comunque un week end più che positivo per Iceman, autore di un ottima qualifica, col secondo tempo e di una gara tutto sommato autorevole conclusa col terzo posto, risultato che fa ben sperare per il proseguimento del campionato.