Formula 1, Verstappen: “Zero psicologia, se ho la macchina più veloce vinco io”

Per molti sarà lui il terzo incomodo nella lotta per il titolo mondiale tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton; di certo talento, carisma e personalità non mancano a Max Verstappen che si appresta a vivere la seconda stagione completa da pilota della Red Bull.

L’olandese si augura che la sfortuna si dimentichi di lui, visti i tanti ritiri della scorsa stagione, e riparte dalle vittorie di Malesia e Messico, sicuramente i punti più alti di un campionato complicato.

I test di Barcellona hanno visto primeggiare, in casa Red Bull, Daniel Ricciardo, ma Verstappen sembra comunque soddisfatto del lavoro fatto sul circuito spagnolo: “Sono soddisfatto dei progressi fatti dalla macchina ma a che punto siamo realmente lo vedremo solo a Melbourne“.

Dunque è tempo di pensare all’esordio stagionale in terra d’Australia e a chi gli chiede quale sia la sua ricetta per concentrarsi al meglio sulle sue prestazioni in pista Max risponde così: “Non ho mai badato più di tanto al lavoro psicologico. Penso che se uno ha dei problemi a livello mentale puoi lavorarci quanto vuoi ma sarà sempre una zona d’ombra. Penso che si debba andare in pista per andare il più forte possibile e basta“.

Pochi dubbi anche sulla ricetta per competere veramente per il titolo mondiale: “Serve la macchina più veloce. Quando la avrò vincerò il titolo, su questo non ho dubbi“.