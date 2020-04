F1, lanciata la Race For The Word. Le stelle del motorsport si uniscono contro il COVID-19.

Charles Leclerc insieme ad altre stelle del motorsport, F1 e non solo, hanno annunciato l’iniziativa Race For The World per raccogliere fondi per la lotta contro il coronavirus (COVID-19).

In cosa consiste l’iniziativa Race For The World

Si tratta di una serie di gare organizzata in tre eventi, cioè in tre giorni differenti, e in ogni giornata ci saranno due gare. Tutto questo avverrà in dei Gran Premi virtuali che si terranno sulla piattaforma ufficiale della Formula 1, che è F1 2019. Il primo evento sarà sabato 11 aprile con inizio alle ore 19:00, mentre gli altri due eventi o meglio dire le altre due giornate di gare virtuali saranno: martedì 14 aprile e venerdì 17 aprile sempre alla stessa ora (7:00 PM CEST). Il tutto è stato organizzato per raccogliere fondi per la lotta contro il coronavirus, proprio come dice il motto dell’evento: “RAISING MONEY TO FIGHT COVID-19 BECAUSE WE’RE ALL IN THIS TOGETHER” (Raccogliere fondi per combattere il covid-19 perchè siamo tutti in questo insieme).

Chi saranno i partecipanti a questa iniziativa?

I partecipanti a questa iniziativa saranno 19 piloti virtuali di cui: 6 piloti di Formula 1, 1 pilota di Formula E, 6 piloti di Formula 2, 1 pilota di Formula 3, 1 pilota di Super Formula, 1 Motorcycle rider (tester ufficiale della Pirelli Moto) e 1 portiere professionista (portiere del Real Madrid). I loro nomi sono: Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi, Antonio Felix Da Costa, Giuliano Alesi, Louis Delétraz, Sean Gelael, Antonio Fuoco, Callum Ilott, Christian Lundgaard, Pietro Fittipaldi, Arthur Leclerc, Nick Cassidy, Luca Salvadori, Luca Albon e Thibaut Courtois.

Al lancio della serie, Leclerc ha dichiarato: “Sono così felice di farlo accadere. Dobbiamo tutti essere uniti in questo e vedere tutto questo gruppo riunirsi per una causa è fantastico“.