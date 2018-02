F.1 test di Barcellona: Vettel in pista, a metà giornata comanda Bottas (Foto)

Seconda giornata di test per i Team di Formula 1 sul tracciato di Barcellona.

Dopo un lunedì contraddistinto dalle buone prestazioni della Red Bull, che con Ricciardo ha fatto segnare il miglior tempo sia in mattinata che nella sessione del pomeriggio, oggi l’attenzione degli appassionati sarà tutta per il primo duello in pista tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.

Debutto assoluto per il tedesco della Ferrari sulla nuovo monoposto, ieri portata in pista da Kimi Raikkonen, autore che ha concluso la giornata col terzo tempo. Leggermente meglio di lui Valtteri Bottas con la Mercedes.

Visti i risultati di ieri curiosità anche per le prestazioni di Max Verstappen, al volante della Red Bull.

Per quanto riguarda le altre scuderie oggi in pista si vedranno Ocon (Force India), Vandoorne (Mclaren), Gasly (Toro Rosso), Magnussen (Team Haas) e Charles Leclerc (Sauber Alfa Romeo).

In pista anche la Renault, dopo il buon quarto tempo di eiri, con Sainz e Hulkenberg e la Williams con il neo arrivato Sirotkin e Robert Kubica.

Proprio la Williams ha comunicato che, dalla prossima stagione, non porterà più in pista la livrea coi colori della Martini; non una buona notizia per gli amanti delle corse e dell’estetica.

Pista umida ma monoposto in azione; a metà giornata il miglior tempo è quello della Mercedes di Bottas (1’20″270), ottenuto con gomme soft. Gomme ultra soft e ottimo secondo tempo per la Mclaren di Vandoorne che precede la Ferrari di Vettel: miglior tempo del tedesco 1’21″010,ottenuto con gomme medie.

A seguire Sainz (Renault), Sirotkin (Williams) e Ocon (Force India).

Niente pausa, come invece accaduto ieri, i test termineranno in serata alle 18.