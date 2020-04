Immobile pilota nella Race For The World. Ecco quando sarà il prossimo evento e le sue parole

Missione compiuta dopo l’invito dei giorni scorsi su Sky Sport F1 per Ciro Immobile: l’attaccante della Lazio correrà la terza tappa della Race For The World organizzata del pilota della Rossa Charles Leclerc.

Immobile ha accettato la proposta della scorsa settimana, durante un collegamento prima del GP d’Australia virtuale, fatta da Carlo Vanzini. Immobile sarà tra i protagonisti della Race For The World di venerdì 17 aprile alle ore 19, che sarà visibile in diretta streaming sui canali Twitch dei protagonisti e su Sky sport F1. Terzo e ultimo evento della Race For The World dove l’attaccante della Lazio affronterà curve e i rettilinei del Mondiale insieme ad alcune stelle del Motorsport, nella sfida che ha come obiettivo raccogliere fondi per la lotta al Covid-19.

La passione per la Formula 1

“Ho fatto 1:20 basso in qualifica“. Così Immobile lo scorso 5 aprile durante la diretta del GP d’Australia virtuale, ma in quel caso da spettatore e ospite su Sky. Poi ha proseguito: ” Come Leclerc? Cerco di rubare qualcosa ai più forti ovviamente. Non è il mio sport, ma mi emoziona come il calcio. Sin da piccolo condividevo questa passione con mio fratello.Il gioco è molto realistico e riusciamo ad avere la sensazione di essere davvero in macchina. Tifo Ferrari, tifo Leclerc, ma ho conosciuto Antonio Giovinazzi e seguo anche per lui“. Appare evidente dal post pubblicato dalla moglie Jessica Malena, che Immobile abbia preso molto sul serio la sfida e cercherà di dare filo da torcere agli altri partecipanti. Tra questi troverà un collega del Real Madrid: il portiere Thibaut Courtois.