Le sfide della 16.a giornata volley femminile A1

Dopo il turno infrasettimanale e’ tutto pronto per la 16.a giornata volley femminile serie A1. Vediamo nel dettaglio gli incontri del week-end.

Le pantere dell’Imoco Volley Conegliano affronteranno al PalaVerde di fronte ai propri tifosi la rinata Foppapedretti Bergamo. Se Conegliano continua a vincere ha ripreso infatti a riassaporare il gusto del successo anche la squadra allenata da Micoli che nell’ultimo turno e’ riuscita nella grande impresa di riacciuffare e vincere al tie-break la partita contro Busto Arsizio che sembrava compromessa. Massima attenzione quindi per Conegliano che affronterà una squadra che ha riacquistato fiducia nei propri mezzi e che vorrà certamente continuare il trend positivo.

Sapra’ Novara riprendersi dopo lo stop inaspettato nella trasferta di Filottrano ? Le campionesse d’Italia in carica affronteranno di fronte ai propri tifosi Modena. Serve una pronta risposta per le ragazze di Barbolini per non compromettere la rincorsa a Conegliano che sembra sempre più lanciata. Non e’ certo il primo stop per Novara quest’anno, nelle altre occasioni era arrivata pronta la reazione ai momenti critici, vedremo se anche questa volta l’orgoglio e la volontà di calarsi nel ruolo di antagonista dell’Imoco aiuteranno Piccinini e compagne a ritrovare la bussola. Modena non resterà a guardare, rinforzata dai nuovi arrivi e galvanizzata dal secco 3-0 rifilato in casa a Pesaro nel turno infrasettimanale , la squadra di coach Fenoglio vuole continuare nel percorso di crescita nell’avvicinamento ai play off scudetto.

Partita interessantissima e ricca di spunti quella che in terra marchigiana vedrà opposte la Lardini Filottrano e la Savino del Bene Scandicci. Inutile dire l’entusiasmo che accompagnerà le padrone di casa a quest’incontro delicatissimo per trovare punti salvezza. Negli occhi di tutti ancora c’e’ l’impresa compiuta contro Novara, i passi in avanti fatti nell’ultimo periodo devono lasciare aperta la speranza salvezza, campionato ancora lungo, dall’altra parte della rete Scandicci si presenta forte del 3-0 ottenuto nel derby contro Firenze. Partita dunque fondamentale per entrambe le squadre anche se gli obbiettivi sono opposti, le toscane cullano il sogno di avvicinarsi alla coppia di testa Conegliano-Novara, Filottrano non vuole lasciare la serie A1.

Derby lombardo di scena al PalaYamamay tra Busto Arsizio e Monza. le farfalle vogliono tornare a volare dopo la vittoria sfuggita di mano nella partita contro Bergamo, di fronte una delle più belle realtà di quest’anno, Monza si e’ abituata a far bene e sembra non temere alcuna squadra, partita tutta da seguire.

Al Mandela Forum in questa 16.a giornata volley femminile serie A1 di scena la sfida tra Il Bisonte Firenze e la Sab Volley Legnano. Entrambe le squadre arrivano dopo lo stop nel turno infrasettimanale , Legnano deve tornare assolutamente a fare punti perché questa serie A1 non resti una breve parentesi, Firenze ha voglia di riscatto dopo un derby perso da pochi giorni .

Lasciamo per ultima la presentazione di quello che costituirà l’anticipo di questa 16.a giornata volley femminile A1, la delicata partita tra Pesaro e Casalmaggiore. Certamente delle due squadre ha maggior bisogno di punti la Pomì che e’ tornata a faticare tremendamente, Cristiano Lucchi dovrà trovare in fretta la soluzione a un problema che per il momento sembra destinato a rimanere tale, Pesaro cercherà i tre punti per un salto importante in classifica.