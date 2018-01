Volley femminile A1, programma della 15.a giornata (17 gennaio)

Si torna in campo in questo turno infrasettimanale che coincide con la 15.a giornata di regular season volley femminile serie A1, vediamo nel dettaglio le partite.

Partiamo dalla prima della classe, la capolista Conegliano dopo il successo al Palaverde contro Filottrano sarà impegnata nella trasferta contro Legnano. Partita semplice sulla carta ma che se non affrontata con la giusta concentrazione potrebbe nascondere non poche insidie. Dall’altra parte della rete la squadra lombarda e’ a caccia di punti importanti in una situazione di classifica che si sta facendo preoccupante.

Provera’ Novara a lanciare la sfida alle pantere, le ragazze di Barbolini sono attese dalla trasferta di Filottrano, la squadra marchigiana ha fatto bene nelle ultime partite e certo non vuole abbandonare il discorso salvezza da qui alla fine della stagione. Piccinini e compagne stanno attraversando un ottimo momento di forma, chiaramente per tenere il passo della speditissima Conegliano servono sempre delle ottime prestazioni, nella partita di domani certamente quello che e’ lecito aspettarsi sarà’ una partita combattuta.

Passiamo alla Candy Arena dove i riflettori sono puntati su una delle sfide più attese, Monza tenterà di sfruttare il fattore campo per provare a superare la Pomì Casalmaggiore. Al match entrambe le squadre arrivano dopo una sconfitta incassata nell’ultimo turno , certamente più dolorosa quella di Casalmaggiore che ha dovuto cedere in casa punti importanti a Bergamo, meno pesante lo stop di Monza in trasferta a Scandicci, il campionato delle brianzole fino a questo momento comunque e’ da incorniciare. Per le ragazze di Cristiano Lucchi serve invece un cambio di rotta, inanellare una serie di vittorie consecutive perché la crisi si possa dire completamente superata.

La sfida del PalaNorda tra Bergamo e Busto Arsizio vede due delle protagoniste in positivo dell’ultima giornata, la Foppapedretti e’ riuscita coi denti a vincere una partita importantissima in trasferta contro la Pomì, un ulteriore successo contro una delle squadre più forti del campionato costituirebbe un’altra iniezione di fiducia per il futuro. Bisognerà pero’ fare i conti contro Busto Arsizio, anche per le farfalle il morale e’ alto dopo la bella vittoria al PalaYamamay contro Modena, cercheranno le ragazze di Marco Mencarelli una vittoria per tentare di riagganciare Scandicci.

Al PalaPanini di scena la sfida tra Modena e Pesaro, un campionato di alti e bassi quello fino a questo momento di Ferretti e compagne che da qui fino alla fine della regular season devono cercare quella continuità di prestazioni e risultati fondamentali per presentarsi bene alla corsa playoff. Pesaro , una delle sorprese più belle di quest’anno , e’ avanti un punto in classifica rispetto alle modenesi, in partite come quelle di domani la MyCicero si presenterà con la tranquillità di chi sa di aver raggiunto già risultati importanti e comunque si sa che l’appetito vien mangiando. Chiude giovedì questa 15.a giornata volley femminile serie A1 l’attesissimo derby che coincide con il posticipo di questo turno tra Scandicci e Firenze. Partita tutta da seguire, Scandicci proverà ad avvicinarsi alla coppia Conegliano-Novara, Firenze deve muovere la classifica per non essere risucchiata nelle zone basse di classifica.