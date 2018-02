6.a giornata di ritorno volley femminile A2, continua la lotta al vertice

C’era grande attesa per la 6.a giornata di ritorno volley femminile serie A2 e soprattutto per i movimenti di alta classifica visto e considerato come quest’anno la lotta al vertice per la conquista della serie A1 sia più che mai viva. Cinque squadre almeno per contendersi quel primo posto che significherebbe accesso diretto nella massima serie.

Non ha deluso la Battistelli S.G. Marignano che era attesa dal match di fronte al proprio pubblico tutt’altro che semplice contro Club Italia, squadra in splendida forma nell’ultimo periodo. Hanno vinto le padrone di casa per 3-1, sotto di un set 19-25 hanno dimostrato carattere e vinto i successivi parziali 25-23, 25-23 e 25-22. Vittoria importantissima che conferma il primato in classifica. Ha fatto il suo dovere anche Mondovì che ha superato come da pronostico in casa l’ostacolo Caserta, fanalino di coda a quota 6 punti. Le campane hanno cercato di opporre resistenza solo nel secondo e terzo set, vinto per 20-25, il tabellino completa parla di una partita conclusasi 25-12, 25-21, 20-25 e 25-11.

Non delude tra il gruppetto delle “cinque sorelle” neppure Chieri che vince facile a Marsala, 21-25, 17-25 e 19-25.

Bella la prestazione anche della Savallese Millenium Brescia che era impegnata nella trasferta di Orvieto, 1-3 il risultato finale, avanti 0-2 le lombarde con parziali conclusi 20-25 e 18-25, rialza la testa Orvieto che conquista il terzo set 25-15, combattutissimo ed equilibrato il quarto set vinto alla fine dalla Millenium 23-25. Grandissimo l’esordio del neoacquisto Simona Gioli che festeggia con una bellissima prestazione, lo score finale parla di 14 punti con 43% in attacco.

Hanno vinto tutte dunque le regine del campionato? No, un’eccezione c’e’ stata, parliamo di Cuneo che era attesa dalla trasferta difficile di Soverato.

Calabresi in vantaggio nel conto dei set, primo parziale conclusosi 25-18, rimette Cuneo la partita sui binari giusti vincendo secondo e terzo set 13-25 e 20-25. Proprio quando le piemontesi sembravano aver ripreso le redini della partita arriva la grande risposta di Soverato che prima porta al tie-break la sfida vincendo 25-23 il quarto parziale e poi regala ai propri tifosi la gioia della vittoria vincendo il quinto set 15-10.

Nelle zone alte della classifica da registrare il successo per 3-1 della Delta Informatica Trentino in casa contro la Golem Olbia, 20-25, 25-23, 25-23 e 25-20, successo importante per provare a riavvicinarsi al treno delle cinque in fuga.

Nel match casalingo Perugia e’ riuscita a spuntarla al tie-break contro Ravenna, 1-1 il conto dei set con parziali 20-25 e 25-19, avanti Ravenna nel terzo set 18-25, si riprende Perugia che vince il quarto 25-20 e zampata finale delle umbre al tie-break 15-11.

Ha concluso questa 6.a giornata di ritorno volley femminile A2 la netta vittoria di Baronissi per 3-0 in casa contro Montecchio, 25-16, 25-17 e 25-22, partita senza storia, Montecchio rischia di essere risucchiata verso le zone di classifica davvero pericolose.

Campionato sempre più avvincente quello dell’A2 femminile, facile immaginare che da qui alla fine della regular season assisteremo ancora a molti movimenti in alto alla classifica a caccia di quel primo posto che significa serie A1.

Vediamo la classifica completa al termine di questa 6.a giornata di ritorno volley femminile serie A2:

S.G.Marignano 51, Mondovì 51, Chieri 49, Brescia 48, Cuneo 47, Trento 43, Soverato 42, Ravenna 36, Collegno 33, Club Italia 33, Orvieto 30, Baronissi 25, Montecchio Maggiore 19, Perugia 16, Olbia 15, Marsala 8, Caserta 6.