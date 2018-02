Sorteggio dei gironi dell’Europeo U17 volley femminile, ecco le avversarie dell’Italia

Sono ancora negli occhi dei tifosi italiani le belle immagini della qualificazione delle ragazze della nazionale volley femminile under 17 di Marco Mencarelli a Bassano del Grappa ai Campionati Europei che si terranno in Bulgaria dal 13 al 21 Aprile. In quel torneo di qualificazione le azzurre impressionarono e riuscirono a chiudere al primo posto a punteggio pieno il girone che vedeva presenti oltre all’Italia la Polonia, la Croazia e l’Austria.

La classifica finale ci racconto’ di un’Italia prima a 9 punti, Polonia a 5, Croazia a 4 e Austria a 0.

Oggi a Sofia si e’ svolto il sorteggio dei gironi della competizione Europea. Due i raggruppamenti, le ragazze di Marco Mencarelli sono state inserite nel girone 2 con Turchia, Romania, Ucraina, Olanda e Germania. Il girone 1 e’ invece composto da Bulgaria, Russia, Bielorussia, Serbia, Slovenia e Ungheria.

Ricordiamo che le due prime squadre dei rispettivi gironi si affronteranno nelle semifinali e a seguire nelle finali. Le squadre piazzate terze e quarte si incroceranno per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto mentre l’eliminazione spetterà alla squadre che occuperanno il quinto e il sesto posto.

Appuntamento da non perdere quindi per tutti gli appassionati di volley femminile e tifosi azzurri per sostenere le nostre ragazze dal 13 al 21 Aprile in Bulgaria.