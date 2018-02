Saugella Monza non perde un colpo. Sara Loda: “E’ stata una vittoria importantissima”

Non delude le aspettative dei tifosi il Saugella Monza che supera in casa la Filottrano per 3-1 con i parziali 25-9, 18-25, 25-22, 25-23. Ortolani e compagne non hanno troppi problemi contro le modeste avversarie che riescono a fare pochissimo contro la squadra di Pedullà pur riuscendo a vincere un set. A prendere la parola per commentare questa vittoria importantissima è la schiacciatrice monzese Sara Loda, che spiega come, oltre alla stupenda prestazione di super Havelkova (16 punti, 1 ace, 3 muri), la squadra sia riuscita a superare senza troppi intoppi la Lardini:

“E’ stata una vittoria importantissima che conferma il nostro ottimo momento. Stasera siamo partite molto forte, chiudendo con determinazione il primo set. Poi abbiamo avuto un po’ di difficoltà a riprendere il ritmo nel secondo, complice la loro reazione. Credo che il nostro servizio e la generosità nei momenti importanti abbiano contribuito a questo successo. Se battiamo bene possiamo fare grandi cose contro ogni avversario”. (Intervista riportata dal sito legavolleyfemminile.it).

Importantissimo per Monza è stata quindi la determinazione alla battuta, cosa che ha senza dubbio aiutato le atlete, come ha anche evidenziato Francesca Bosio, palleggiatrice Lardini Filottrano:

“Siamo partite malissimo. Poi siamo venute fuori con carattere nel secondo set, imponendo il nostro gioco. C’è del rammarico per quel terzo set, in cui abbiamo sprecato qualcosa di troppo soprattutto in attacco. Loro sono state molto brave a mantenere alta l’intensità in battuta per tutta la gara. Noi sappiamo e possiamo fare meglio. Dopo la pausa proveremo a dimostrarlo”.



Saugella Monza: Ortolani 6, Begic 8, Dixon 14, Hancock 8, Havelkova 16, Devetag 10, Arcangeli (L), Loda 6, Orthmann 5, Balboni 1. N.E. Rastelli, Bonvicini, Candi. All. Pedulla’.

Lardini Filottrano: Mitchem 16, Mazzaro 5, Tomsia 10, Scuka 11, Hutinski 7, Bosio 1, Feliziani (L), Gamba. N.E. Pomili, Taylor, Agrifoglio, Negrini. All. Nica

MVP: Te Tori Dixon (Saugella Monza)