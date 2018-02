Volley femminile, Novara batte Conegliano anche in Champions

Continua il momento magico di Novara e nello stesso tempo la difficolta’ che Conegliano sta riscontrando nell’incontrare la squadra di Barbolini.

Novara e Conegliano di nuovo una di fronte all’altra , questa volta in Champions. E’ arrivata un’importantissima vittoria per la Igor Gorgonzola che di fronte a un pubblico molto caldo ha vinto l’ultimo incontro del girone per 3-1 con parziali di 25-16, 29-27, 23-25 e 25-16. Questa vittoria consente a Novara di chiudere il girone a quota 14 al primo posto seguita al secondo da Conegliano a quota 13.

Entrambe le italiane festeggiano dunque il passaggio alla fase successiva della Champions, una super Paola Egonu autrice di 29 punti ha trascinato anche questa sera la propria squadra verso la vittoria.

Conegliano continua la sua avventura in Champions ma deve cedere il primato del girone a Novara e soprattutto si deve interrogare sulle sonore sconfitte arrivate nell’ultimo periodo contro la squadra di coach Barbolini. E’ semplicemente un periodo nel quale stanno giocando meglio Egonu e compagne o si può parlare di una difficolta’ delle pantere ad affrontare partite decisive come quelle delle ultime settimane? Si sta forse creando nella testa delle ragazze di Santarelli un “incubo Novara”?

Presto per dirlo, i giochi sono ancora apertissimi sia in campionato che in Champions, ci sarà tutto il tempo per Santarelli di trovare il bandolo della matassa.