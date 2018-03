Volley femminile serie A1, domenica per Conegliano nuova attesissima sfida con Novara

Due squadre i cui destini quest’anno sembrano incrociarsi sempre, due squadre che stanno dando spettacolo e accendendo l’interesse di tutti gli appassionati di volley.

Novara bestia nera di Conegliano , Supercoppa Italiana, Coppa Italia, e primato nel pool di Champions League “scippati” dalle mane delle pantere che sembrano accusare non poco la presenza ormai ingombrante della squadra allenata da Barbolini.

Quale occasione migliore dunque per invertire il trend dell’attesissima sfida che la penultima giornata di regular season volley femminile A1 ci riserverà questa domenica?

Al PalaVerde di nuovo di fronte loro, le assolute protagoniste fino ad ora della stagione, Conegliano e Novara.

Può aver influito nella sconfitta in Champions il colpo psicologico per l’uscita causa infortunio della centrale De Kruijf, una delle pedine più importanti di questa squadra? Ammetterlo vorrebbe dire dove fare i conti con una mentalità non da grande squadra, a certi livelli non ci si può far intimorire da queste situazioni, così come non ci si può far intimorire dall’incontrare una squadra che in un più di un’occasione ti ha battuta.

Le grandi squadre hanno la capacita’ di resettare e di saper ripartire.

Un attacco fortissimo, un’ottima difesa, una Paola Egonu in stato di grazia per Novara sono state le carte vincenti nella partita di Champions, dall’altra parte una Bricio che si deve ritrovare così come le compagne in attacco.

Sale l’attesa per questa ennesima sfida, domenica scopriremo se Conegliano e’ tornata ad essere la protagonista o se Novara davvero e’ diventata la nuova squadra da battere.