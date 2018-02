Volley maschile, Perugia continua la sua corsa, chi riuscirà a fermarla?

A tre giornate dal termine della regular season Perugia continua la sua corsa inarrestabile, solo Civitanova prova a resistere al ritmo dei ragazzi di Bernardi anche se il distacco in classifica e’ di sette punti. Perugia quota 63 prima in classifica, Civitanova seconda a quota 56.

Entrambe le squadre vittoriose ieri , Perugia si e’ imposta 0- 3 sul campo di Castellana Grotte mentre Civitanova ha avuto la meglio di Verona nell’incontro casalingo concluso 3-0.

Nel turno infrasettimanale di mercoledì Civitanova sarà attesa dalla trasferta contro la Kioene Padova mentre la capolista Perugia affronterà di fronte al proprio pubblico Latina.

Se ormai difficile sembra strappare il primato in classifica alla squadra di Lorenzo Bernardi, importante sarà nelle prossime partite per Civitanova e per le squadre immediatamente dietro in classifica trovare buone prestazioni per arrivare nella giusta forma fisica e mentale per l’inizio attesissimo dei play-off scudetto. Lì naturalmente inizierà una nuova storia, la curiosità sarà quella di vedere come squadre al momento staccatissime in termini di punti in classifica come Trento, ieri vittoriosa al tie-break sul campo di Modena, ma che hanno avuto una crescita esponenziale in termini di prestazioni e risultati riusciranno a mettere in difficoltà le due corazzate Perugia-Civitanova. Ci saranno delle sorprese? Ormai non manca tanto per scoprirlo, tra poche settimane inizieranno le partite che contano davvero.