Monza, sale l’attesa per gara 2 quarti play-off scudetto contro Busto Arsizio

E’ un grandissimo campionato quello che la Saugella Team Monza sta regalando ai propri tifosi quest’anno, la favola sta continuando e ora che siamo ai quarti play-off scudetto le brianzole ci stanno prendendo gusto e non vogliono di certo fermarsi. Quello che e’ successo in gara 1 contro Busto Arsizio e’ stato una sorpresa fino a un certo punto. la vittoria in trasferta al PalaYamamay e’ stata frutto di un periodo di crescita in fatto di prestazioni e risultati. Espugnare un campo come quello dove tanto si e’ vinto non e’ cosa da tutti i giorni, ora gara 2 ci farà vedere se Monza staccherà il pass per la semifinale play off scudetto o se la serie tornerà a giocarsi al PalaYamamay per gara 3.

La partita al PalaYamamay non era iniziata bene, sotto il primo set 25-19, le brianzole sono state brave a rialzare la testa e a vincere i successivi parziali 19-25, 23-25, 23-25.

Buone percentuali in ricezione, 52% di perfetta, e in attacco 41%, gioca bene Monza e soprattutto e’ cresciuta nel corso delle settimane la consapevolezza dei propri mezzi, di poter mettere in difficolta’ molte squadre, la semifinale di Coppa Italia contro Novara e’ stata persa per un soffio, e il cammino in regular season e’ stato sempre più convincente.

Sabato 25 Marzo alle ore 17,00 alla Candy Arena gara 2, partita tutta da seguire.