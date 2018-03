Novara-Busto Arsizio, varia la programmazione causa indisponibilità del Pala Igor

All’indomani della qualificazione delle farfalle di Busto Arsizio per le semifinali play off scudetto c’è stato un cambio nella programmazione delle gare della serie semifinale a causa di un problema di disponibilità del Pala Igor , gara 2 si sarebbe dovuta giocare al Palayamamay mentre si disputerà a Novara . Nulla cambia per gara 1 che si svolgerà come da programma a Novara.

Questo dunque il nuovo calendario della semifinale :

Gara 1 a Novara 02 Aprile 17,00

Gara 2 a Novara 08 Aprile 17,00

Gara 3 a Busto Arsizio 11 Aprile 20,30

Eventuale gara 4 a Busto Arsizio 14 Aprile 20,30

Eventuale gara 5 a Novara 18 Aprile 20,30

In pratica sono state invertite le sedi di gara 2 e gara 3 , grande la disponibilità di Busto Arsizio nel venire incontro a Novara , accordo dato anche dalle altre due semifinaliste .

Intanto sale l’attesa per queste semifinali play off scudetto , si sono confermate le quattro squadre che hanno chiuso la regular season nei primi quattro posti .

Diverse le variabili in gioco , difficile fare pronostici , da un lato la costanza di risultati di Novara , dall’altro l’entusiasmo della ritrovata Conegliano e di Scandicci assolutamente vogliosa di vincere qualcosa di importante. Infine Busto Arsizio, potrebbe essere un’arma in più l’essere riuscite a risalire alla grande in un quarto che contro Monza sembrava compromesso, nello sport si sa che la consapevolezza nella propria forza vuol dire molto.