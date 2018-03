Parte oggi con gara 1 il penultimo atto della Superlega con i playoff giunti alla fermata prima della finalissima e con la Sir Safety Conad Perugia che attende al PalaEvangelisti (si comincia alle ore 20:30) la Diatec Trentino. È il remake della semifinale dello scorso anno e delle due semifinali stagionali di Supercoppa Italiana e Coppa Italia con i Block Devils che, in virtù del primo posto conquistato in regular season, avranno nella serie il vantaggio del fattore campo. E, visto il PalaEvangelisti di domenica contro Ravenna e di tantissime altre occasioni, potrebbe essere valore aggiunto non di poco conto. “Ci stiamo preparando al meglio per domani quando prenderà il via la serie di semifinale scudetto contro Trento. Gara 1 sarà subito una partita molto difficile perché loro sono certamente in ottima forma come dimostrano gli ultimi risultati nei playoff di Superlega ed in quelli di Champions. Vogliamo partire subito bene e portare a casa la prima vittoria nella serie. Mi aspetto come domenica un palazzetto pieno che è la nostra arma in più”. Lo dice anche Alexander Berger alla vigilia, il pubblico del PalaEvangelisti è un’arma importante di Perugia. Ed il pubblico sta rispondendo alla grande con la prevendita che procede a gonfie vele (oggi vendita libera dei mini abbonamenti proposti dalla società, da domani alle ore 12:00 vendita libera dei biglietti per la sola gara 1) e con i Sirmaniaci che chiamano a raccolta, rigorosamente vestiti di bianco, tutti gli sportivi perugini. Sempre a proposito della serie di semifinale, è notizia di oggi, gara 3 al PalaEvangelisti (compresa nel mini abbonamento) è stata ufficializzata per sabato 7 aprile sempre alle ore 18:00.

Perugia-Trento, le scelte di Bernardi e Lorenzetti

Tornando a gara 1, consueto programma di avvicinamento per gli uomini di Lorenzo Bernardi che ieri pomeriggio hanno sostenuto l’allenamento tecnico al palazzetto, preceduto da una seduta video, e poi questa mattina la classica rifinitura pre gara. Aaron Russell dovrebbe tornare a disposizione del tecnico bianconero che comunque al via dovrebbe presentare la consueta formazione con la diagonale di posto due De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin ed Anzani al centro, Zaytsev e Berger schiacciatori e Colaci libero. Lorenzetti tecnico trentino, risponderà probabilmente con Giannelli in diagonale a Vettori, Kozamernik ed Eder Carbonera in posto tre, Kovacevic e Lanza in banda e la coppia De Pandis-Chiappa in seconda linea a dividersi ricezione e difesa.

Perugia-Trento, le probabili formazioni

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Anzani, Zaytsev-Berger, Colaci libero. All. Bernardi.

DIATEC TRENTINO: Giannelli-Vettori, Kozamernik-Eder, Lanza-Kovacevic, De Pandis libero. All. Lorenzetti.

Arbitri: Daniele Rapisarda – Mauro Goitre

Perugia-Trento, come seguirla

DIRETTA RADIOFONICA SULLE FREQUENZE DI UMBRIA RADIO

La voce di Francesco Biancalana direttamente dalla tribuna stampa del PalaEvangelisti racconterà live domani alle ore 20:30 Perugia-Trento sulle frequenze di Umbria Radio (a Perugia 92.0 e 97.2), network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.

PROGRAMMAZIONE SU TEF CHANNEL

Tef Channel (canale 12 della piattaforma digitale), televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, sarà al PalaEvangelisti domani pomeriggio con le proprie telecamere per il consueto post partita. La replica del match andrà in onda venerdì alle ore 15:30 sul canale 12.

DIRETTA TV SU RAISPORT

Il match di domani tra Perugia e Trento sarà visibile in diretta tv su Raisport a partire dalle ore 20:30 con il commento di Marco Fantasia e Claudio Galli.