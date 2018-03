Play off scudetto volley femminile, gara 2 quarti di finale, ecco il programma completo

E’ tempo di gara 2 dei quarti play off scudetto volley femminile serie A1, si scopriranno gia’ alcune delle squadre che staccheranno il pass per la semifinale ?

Modena deve riuscire in casa contro Conegliano a fare una partita opposta a quanto visto al Palaverde, match durato appena un’ora , e’ vero che le pantere sono tornate ai loro livelli ma le ragazze di Fenoglio devono fare di più per contrastare la corazzata Imoco, domenica d’obbligo vincere per non finire la stagione.

Il Bisonte Firenze cercherà la spinta dei propri tifosi per bloccare una Novara che arriva alla sfida sulle ali dell’entusiasmo dopo aver espugnato in Champions League il campo del Galatasaray, e portare il quarto di finale a gara 3, importante per le ragazze di Barbolini sarebbe chiudere i giochi per risparmiare energia, Firenze naturalmente fara’ di tutto per allungare la serie e giocarsi tutto a Novara.

Pesaro, splendida realtà di quest’anno , proverà in casa a vincere contro Scandicci che si e’ assicurata gara 1 in Toscana nettamente 3-0. In regular season sono arrivati molti successi in casa per le marchigiane, il fattore campo e il tifo dei supporter della MyCicero saranno fondamentali per arrivare a gara 3.

Alla Candy Arena c’e’ l’attesa delle grandi occasioni, dei grandi eventi, Monza dopo aver espugnato 1-3 il PalaYamamay ha l’opportunità di centrare una storica semifinale scudetto. Le farfalle di Busto dovranno regalarsi una partita perfetta con scongiurare questa ipotesi.

Vediamo quadro completo gara 2 quarti play off scudetto:

Il Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara 25/03 17,00

Saugella Team Monza-Unet E-Work Busto Arsizio 25/03 17,00

MyCicero Volley Pesaro-Savino del Bene Scandicci 24/03 20,30

Liu Jo Nordmeccanica Modena-Imoco Volley Conegliano 25/03 17,00