Superlega volley prima gara playoff: Azimut Modena vince al tie break contro Revivre Milano

Al Palapanini di Modena si è iniziata la prima partita dei playoff di pallavolo maschile serie A1. Sono scense in campo questa sera Azimut Modena e Revivre Milano. Gli arbitri del match sono stati Greco e Sobrero

Stoytchev l’allenatore dell’Azimut ha schierato: Bruno Mossa de Rezende, Argenta, Ngaphet e Urnaut, Holt, Bossi, libero Rossini.

La Revivre Milano allenata da Andrea Giani scende in campo con Riccardo Sbertoli, Klinkenberg, Cebulj, Matteo Piano, Averill, Abdel Aziz, libero Fabio Fanuli.

Nel primo set parte forte Milano con un parziale di 4-1. Modena reagisce e arriva al primo break 7-8 con un attacco di Aziz. La partita continua punto a punto, fino al 13-13. Dopo il secondo break di 16-13 con un attacco di Urnaut, esce N’gaphet per un dolore alla caviglia ed entra Swan. Il set ball 24-21 arriva con un errore al servizio di Klinkenberg. Milano reagisce e pareggia: 24-24, si va ai vantaggi. Modena vince il set 25-23 con un ace di Swan.

Nel secondo set Modena si porta avanti 4-0 con un attacco di N’gaphet. Milano reagisce e si porta in parità con il punteggio di 9-9 con un muro di Piano. Modena vuole vincere e raggiunge il break di 16-13 con un pallonetto di Argenta. Modena grazie ad un azione di Tine Urnaut ritorna ai vantaggi con il punteggio di 24-24. Sul 25-25 entra Sabbi per N’gaphet, time out per Milano. Il set si chiude 25-27 con un attacco di Abdel Aziz.

Nel terzo parziale Modena riparte forte e con un attacco di Urnaut arriva al punteggio di 7-3. Milano accorcia le distanze, ma Modena vola via e arriva al secondo break con il punteggio di 16-12 con un punto di N’gaphet. Milano cerca di portarsi in parità, ma grazie ad un muro di Bruno il punteggio è di 23-18. Il set si chiude 25-19 con una prima intenzione di Bruno.

Il quarto set inizia in parità fino al 2-2, ma Modena arriva subito al primo break con il punteggio di 8-4 grazie ad un attacco out di Aziz. Milano pareggia 11-11 con attacco out di Aziz. Il secondo break è di Milano con un attacco di Aziz: 15-16. Milano arriva al set point con un servizio out di Modena, poi chiude il set con Cebulj con il punteggio di 21-25.

Tie break Modena parte forte e si porta sul break di 8-5 con un attacco di Ngapeth, cambio campo. Milano grazie a due punti di Abdel Aziz si porta sul 9-8. I tifosi gialloblu spingono la squadra. Tine Urnaut sigla il set ball con il punteggio di 14-10 Time out per Modena. Il set lo vince Modena con il punteggio di 15-12 grazie a un attacco di Urnaut.