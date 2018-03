Volley femminile A2, derby Mondovì-Cuneo, si lotta per l’A1

Sale altissima l’attesa per il derby piemontese della penultima giornata volley femminile serie A2 tra Mondovì e Cuneo. La posta in gioco e’ davvero alta perché Mondovì in caso di vittoria si avvicinerebbe alle avversarie nella lotta a quel primo posto che significa accesso diretto in A1. Avrà il vantaggio di giocare in casa ed essere sostenuta dal tifo che facile immaginare sarà fortissimo. Attualmente Cuneo occupa il primo posto a quota 70 punti , segue Brescia a 69 e Mondovi’ a 66.

Se la posta in gioco e’ alta per Mondovi’ , lo è ancora di più per Cuneo che potrebbe già festeggiare a Pasquetta la serie A1, dipende da cosa farà Brescia impegnata sul campo del Club Italia .

È una di quelle sfide che i tifosi aspettano con trepidante attesa questo derby. Nel complesso è stato un campionato di A2 davvero avvincente durante il quale si sono alternate diverse fasi . Per tre quarti di regular season si è assistito ad un grandissimo equilibrio che ha interessato almeno cinque o sei squadre candidate alla conquista del primo posto . Nell’ultimo periodo la crisi di risultati della Battistelli S.G. Marignano ha ristretto la corsa a tre , Cuneo Brescia e Mondovì anche se quest’ultima ha steccato diverse partite nelle scorse giornate .

A Pasquetta ci sarà l’occasione per invertire questo trend negativo anche se l’ostacolo e’ di quelli molto ostici.