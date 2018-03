Volley femminile A2, risultati 15.a di ritorno, sorpresa in alto alla classifica

Conclusa la 15.a giornata volley femminile serie A2, continua la lotta per la conquista del primo posto che significa accesso diretto in A1. Cade una delle tre pretendenti alla conquista senza play off della massima serie, Mondovi’, costretta a piegarsi al tie-break in trasferta a Baronissi . Vincono invece Cuneo e Brescia, entrambe per 3-0 in casa rispettivamente contro Marsala e Montecchio Maggiore. In fondo alla classifica importantissima vittoria di Perugia che riesce a vincere in casa con la già retrocessa Caserta. In attesa del recupero della partita contro Marsala che non si era potuta giocare per impraticabilità del campo , aumenta il divario proprio dalle siciliane dirette concorrenti per la salvezza.

Vediamo i risultati completi della 15.a giornata di ritorno volley femminile serie A2:

Zambelli Orvieto-Club Italia Crai 3-1 (23-25, 25-10, 26-24, 25-23)

Battistelli S.G.Marignano-Volley Soverato 3-2 (24-26, 23-25, 25-20, 25-15, 15-12)

Bartoccini Gioellerie Perugia-Golden Tulip Volalto Caserta 3-0 (25-19, 25-19, 25-23)

Savallese Millenium Brescia- Sorelle Ramonda Ipag Montecchio Maggiore 3-0 (25-18, 25-19, 25-13)

Golem Olbia-Barricalla Collegno 0-3 (24-26, 16-25, 24-26)

Delta Informatica Trentino-Conad Olimpia Teodora Ravenna 3-0 (25-22, 25-19, 25-20)

P2p Givova Baronissi-Lpm Bam Mondovi’ 3-2 ( 25-23,23-25, 25-21, 13-25, 15-8)

Ubi Banca San Bernardo Cuneo-Sigel Marsala 3-0 (25-13,25-13,25-13)

Vediamo la classifica completa:

Ubi Banca San Bernardo Cuneo 70, Savallese Millenium Brescia 69, Lpm Bam Mondovi’ 66, Battistelli S.G. Marignano 62, Fenera Chieri 60, Delta Informatica Trentino 59, Volley Soverato 55, Zambelli Orvieto 50, Barricalla Collegno 49, Club Italia 48, Conad Olimpia Teodora Ravenna 47, P2p Givova Baronissi 31,

Golem Olbia 26, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 25, Bartoccini Gioiellerie Perugia 22, Sigel Marsala 18, Golden Tulip Volalto Caserta 8.

Perugia e Marsala una partita da recuperare.