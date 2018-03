Volley femminile A2, turno infrasettimanale 14.a giornata di ritorno

Turno infrasettimanale oggi mercoledi 21 Marzo alle 20,30 per il campionato nazionale volley femminile serie A2, ci apprestiamo a vivere la 14.a giornata di ritorno. Tanti i temi interessanti, uno su tutti quella lotta al primo posto che significa serie A1 diretta e che sta coinvolgendo più di una squadra, pochi i punti che dividono le prime della classe. Nell’ultima giornata c’e’ stato un cambio al vertice, Cuneo ha approfittato del turno di riposo di Mondovì e ha conquistato la testa della classifica. Riuscirà a mantenere la vetta e a difendersi dagli assalti delle inseguitrici ?

In fondo alla classifica, c’e’ lotta a due per non retrocedere tra Marsala e Perugia.

Vediamo il quadro completo di questa 14.a giornata di ritorno volley femminile serie A2:

Fenera Chieri-Club Italia Crai 22/03 20.00

Volley Soverato-Delta Informatica Trentino

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio-Battistelli S.G. Marignano

Golden Tulip Volalto Caserta-Savallese Millenium Brescia

Lpm Bam Mondovì-Golem Olbia

Conad Olimpia Teodora Ravenna-Zambelli Orvieto

Barricalla Collegno-Ubi Banca San Bernardo Cuneo

Sigel Marsala-Bartoccini Gioiellerie Perugia

Riposa P2P Givova Baronissi

Vediamo la classifica completa:

Ubi Banca San Bernardo Cuneo 64, Savallese Millenium Brescia 63, LPM Bam Mondovì 62, Fenera Chieri 59, Battistelli S.G. Marignano 57, Delta Informatica Trentino 56, Volley Soverato 51, Zambelli Orvieto 47, Club Italia Crai 46, Barricalla Collegno 46, Conad Olimpia Teodora Ravenna 44, P2P Givova Baronissi 29, Golem Olbia 26, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 25, Bartoccini Gioellerie Perugia 19, Sigel Marsala 18, Golden Tulip Volalto Caserta 8