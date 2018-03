Volley femminile Champions, una bellissima Conegliano vince contro Kazan

Serata da incorniciare per le pantere dell’Imoco Volley Conegliano che erano attese al PalaVerde dalla gara di andata play off a sei contro le russe della Dinamo Kazan , ancora imbattute nella competizione. E’ arrivato un grandissimo risultato, 3-0 con parziali di 25-19, 25-18, 25-17. Orfane di Vasileva, infortunio alla spalla, soffrono terribilmente le russe il servizio di Conegliano e il gioco veloce orchestrato da un’ottima Wolosz, la serata e’ di quelle perfette, arriva il risultato migliore che si potesse immaginare, il risultato che da’ ampie possibilità di accesso alla final four di Champions anche se sarà facile immaginare un ritorno più duro di quanto visto al PalaVerde.

L‘Imoco e’ tornata, l’appannamento di gioco e risultati dell’ultimo periodo sembra un lontano ricordo, con l’inizio dei play-off le pantere hanno ripreso a graffiare, battuta in un’ora Modena in gara 1 quarti play-off scudetto 3-0, altro 3-0 contro le temibilissime russe della Dinamo Kazan.

Presto per dire se l’Imoco tornerà nelle prossime partite a dettare legge come e’ stato per buona parte della stagione, certo che psicologicamente la squadra allenata da Santarelli sembra aver ritrovato smalto, consapevolezza nei propri mezzi, fiducia e aggressività . Il ritorno in Russia sarà il 4 Aprile.

Con Kazan e’ funzionato tutto alla perfezione, bene in tutti i fondamentali , Conegliano e’ tornata a far paura.