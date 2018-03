Volley femminile, Novara attende la propria avversaria in semifinale

Novara attende da spettatrice quella che sarà la sua avversaria nella semifinale scudetto di quest’anno . Non si è ancora scoperto infatti chi tra Busto e Monza uscirà vittoriosa da gara 3 quarti di finale play off, domani l’attesissimo match al PalaYamamay . Può essere uno svantaggio quello di avere meno giorni rispetto alle altre due semifinaliste , Scandicci e Conegliano, già qualificatesi domenica, di preparare una sfida contro un avversario che al momento ancora non si conosce ? Probabilmente no, la serie semifinale scudetto sarà lunga, al meglio delle cinque gare, e le misure alle avversarie si prendono strada facendo . Nel volley tutto può cambiare in un attimo, si è visto come in gara 2 dei quarti Busto Arsizio sia riuscita a risollevarsi da una situazione che sembrava critica e ad espugnare la Candy Arena .

In regular season Novara vinse contro le farfalle sia all’andata che al ritorno , con le brianzole invece fu sconfitta alla Candy Arena e vittoria in casa, mentre nei ricordi di Piccinini e compagne c’è ancora l’autentica battaglia della semifinale di Coppa Italia contro Monza vinta a gran fatica .

Novara avrà certamente il grande vantaggio di essersi potuta riposare e ricaricare le pile avendo staccato il pass per la semifinale già domenica, domani scoprirà la propria avversaria.