Volley femminile , tutti i risultati di gara 2 quarti play off scudetto

Si sono da poco concluse le partite di gara 2 play off scudetto volley femminile , ieri sera la prima squadra che aveva staccato il pass per la semifinale era stata Scandicci che si era imposta 1-3 sul campo di una ­Pesaro battagliera .

Nell’altro quarto di finale che vedeva le pantere dell’ Imoco impegnate al PalaPanini contro Modena è stato rispettato il pronostico , Conegliano ha vinto 1-3 (19-25, 23-25, 25-23, 20-25) confermando di essere tornata ai propri livelli .

In semifinale sarà sfida contro Scandicci. Interessantissima sarà questa serie alla quale si avvicinano due squadre che stanno attraversando un ottimo momento di forma .

Nella partita del Mandela Forum Il Bisonte Firenze prova ad arginare la forza di ­Novara .

Le toscane partono fortissimo e mettono paura alle ragazze di Barbolini, addirittura 25-17 il primo parziale , Novara non perde la testa e ribalta il match vincendo i successivi parziali 23-25, 22-25 e 22-25. Esce a testa alta da questo play off Firenze che in questa gara 2 ha messo in difficoltà le campionesse d’Italia in carica .

Attesissimo era l’esito dell’altra gara 2 tra Monza e Busto Arsizio. Le farfalle sono tornate a volare, grandissima prestazione e Candy Arena espugnata 1-3 (10-25, 25-17, 15-25, 18-25). Prova superba delle ragazze di Mencarelli , 20 i punti di Michelle Bartsch .

Si deciderà tutto in gara 3 al Palayamamay mercoledì 28 Marzo 20,30.