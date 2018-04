Europei Volley U17W | Si comincia! Obiettivo podio per Coach Fanni ma…

Mercoledì è partito da Bergamo un aereo carico di sogni, un aereo con destinazione Sofia (Bulgaria) sul quale hanno viaggiato 12 ragazze con un unico grande obiettivo: conquistare gli Europei Volley U17W.

Dopo avere superato brillantemente la fase di qualificazione a Bassano del Grappa, qualificandosi direttamente come prime del girone, le azzurrine sono cariche per affrontare al meglio la fase cruciale della competizione europea.

Le ragazze convocate e scelte dai tre coach Marco Mencarelli, Michele Fanni e Gaetano Gagliardi sono le seguenti:

Palleggiatrici: Sofia Monza e Anna Pelloia

Schiacciatrici: Alessia Bolzonetti, Katarina Bulovic, Emma Cagnin, Sara Cortella, Giorgia Frosini e Loveth Omoruyi

Centrali: Claudia Consoli, Emma Graziani e Linda Nwakalor

Libero: Sophie Andrea Blasi

Da sottolineare l’assenza per un problema al piede del libero Francesca Magazza vincitrice del premio come miglior Libero negli Europei Volley U16W disputati lo scorso fine Luglio, sempre qui a Sofia in Bulgaria; Europei che ci hanno visto conquistare la medaglia d’oro.

La nazionale italiana U17 è stata inserita nella Pool II e disputerà le proprie gare nella Training Hall in Arena Arameec di Sofia. Completano il girone dell’Italia altre cinque nazionali: Germania, Romania, Turchia, Ucraina e Olanda.

Nella Pool I invece saranno impegnate le padroni di casa della Bulgaria, Russia, Bielorussia, Serbia, Bulgaria e Slovenia.

Gli Europei Volley U17W, come potrete vedere nel calendario seguente, cominceranno questa sera alle ore 19.00 italiane, quando le nostre azzurrine scenderanno in campo per affrontare la ragazze della Romania.

Venerdì 13/4 – h. 19.00

ITALIA – ROMANIA

Sabato 14/4 – h. 16.30

ITALIA – OLANDA

Domenica 15/4 – h. 16.30

ITALIA – TURCHIA

Martedì 17/4 – h. 14.00

ITALIA – UCRAINA

Mercoledì 18/4 – h. 14.00

ITALIA – GERMANIA

Oggi è stata anche la giornata di “benvenuto ufficiale” alla quale hanno preso parte i coach delle rappresentative nazionali giunte alla fase finale degli Europei Volley U17W. Questo evento è stato l’occasione per poter domandare ai vari allenatori quali siano le aspettative e le ambizioni delle proprie squadre. Noi vi riportiamo le dichiarazioni tradotte in italiano dell’head coach azzurro Michele Fanni, ma per tutte le altre dichiarazioni potete cliccare qui visitando il sito ufficiale della CEV.

“Arriviamo a questi Europei come una buona squadra. Nella passata competizione, il primo Europeo Femminile U16 in assoluto disputato proprio qui a Sofia lo scorso anno, abbiamo fatto una prestazione eccellente. Ovviamente questo ci porta a pensare che avremo delle buone chances e possibilità. E’ anche vero però che in questa fascia di età le giocatrici possono fare un buon torneo, ma anche disputare partite non buone. Rispetto allo scorso anno abbiamo una sola nuova giocatrice, il libero ha avuto un infortunio, ma il resto del gruppo è lo stesso. Noi giocheremo per raggiungere il migliore piazzamento possibile, giocheremo per raggiungere il podio e poi se saremmo abbastanza fortunati potrebbe arrivare qualcos’altro di buono…L’idea del primo posto è comunque sempre presente perchè noi vogliamo sempre giocare per vincere.”

Le parole di coach Michele Fanni ci fanno sperare e ci fanno credere che questi Europei Volley U17W possano regalarci emozioni forti. Non ci resta che seguire e sostenere le nostre azzurrine in questa grande avventura in Bulgaria alla conquista del titolo europeo.

Forza azzurrine!