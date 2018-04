Al Pala Igor Gorgonzola di Novara si è disputata la prima partita valevole per la semifinale scudetto tra Novara e Busto Arsizio. Gli arbitri del match sono stati Satanassi e Pozzato.

Il primo set parte in equilibrio per entrambe le formazioni fino al 7-7. Piani in campo in assenza di Diouf è incisiva in attacco, ma non basta. Novara infatti, ha Egonu, sempre sul pezzo. Bartsch sigla il primo break con il punteggio di 15-16. Novara grazie agli attacchi di Egonu e ai muri di Plak si porta a casa il set con il punteggio di 25-21.

Nel secondo set le due squadre giocano punto a punto fino al 7-7. Il primo break è in favore di Busto grazie ad un muro di Stufi. Le lombarde commettono due errori, Mencarelli chiama time out. Novara raggiunge il secondo break con il punteggio di 16-13, grazie ad uno dei tanti errori di Busto. Le piemontesi continuano ad essere forti in attacco e a muro. Il set si chiude 25-19 con un muro di Piccinini.

Il terzo set inizia in equilibrio fino all’8-8 con un muro di Bartsch. La partita continua con Novara incisiva nei fondamentali, che raggiunge il secondo break con il punteggio di 16-12 con un’azione di Plak. Mencarelli mette in campo Wilhite, ma la squadra fa solo qualche punto. Novara grazie a Plak e Egonu chiude il set 25-16.

Un netto 3-0 per Novara che si aggiudica la prima partita valevole per la semifinale play off.

Novara: Skorupa, Piccinini, Gibbemeyer, Chirichella, Plak, Egonu, Zannoni, libero Sansonna, n.e. Enright, Camera, Vasilantonaki, Bonifacio All. Barbolini

UYBA Busto Arsizio: Orro, Piani, Stufi, Gennari, Bartsch, Berti, Wilhite, Chausheva, Botezat, libero Spirito e Negretti, n.e Diouf All. Mencarelli