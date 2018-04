Playoff Challenge SuperLega, Verona e Padova si giocano l’accesso in finale

Domani sera all’Agsm Forum di scena il derby veneto tra la Calzedonia Verona e la Kioene Padova, in palio l’accesso alla finale dei Playoff Challenge, in palio l’accesso alla prossima edizione della Challenge Cup.

All’andata fini’ 3-2 per la Kioene Padova che di fronte ai propri tifosi riusci’ a ottenere una vittoria davvero importante in ottica ritorno a Verona. Sarebbe certo un traguardo prestigioso per i patavini l’accesso alla finale playoff challenge che potrebbero aprire le porte verso l’Europa. Bisognerà naturalmente fare i conti con Verona che per passare il turno dovrà vincere 3-0, 3-1 oppure, in caso di successo al tie-break , imporsi anche nel golden set.

La spinta dell’Agsm Forum di certo si farà sentire, e’ sempre stato uno dei palazzetti più caldi d’Italia e la risposta di pubblico anche quest’anno e’ stata importante.

La Calzedonia Verona vuole fortemente vincere questo playoff Challenge, probabilmente la sconfitta a Padova non era stata messa in preventivo, si vuole confermare quinta forza del campionato che l’ha vista appena dietro le fantastiche quattro, Perugia, Civitanova, Modena , Trento. Proprio contro Trento il quarto di finale playoff scudetto, una serie che i veronesi speravano davvero di poter superare per accedere alle semifinali ma che ha visto i trentini vincere.

Tutto pronto quindi per questo ritorno della semifinale playoff challenge, scopriremo chi tra Padova e Verona accedera’ alla finale.